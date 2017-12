Puigdemont acusa les institucions europees de "animar Rajoy en la seva repressió"

Davant els assistents a la manifestació.





L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha insistit des de Brussel·les en les seves crítiques a les institucions europees, a les quals ha acusat de tenir "dues vares de mesurar" i de "animar (Mariano) Rajoy en la seva repressió", alhora que ha afirmat que Europa té una "oportunitat" amb la situació a Catalunya i que començaran a parlar després de les eleccions del 21 de desembre.





"Cada vegada que s'utilitzen dues vares de mesurar no estan respectant els valors de la nostra estimada Europa", ha assenyalat Puigdemont durant la seva intervenció.





L'expresident de la Generalitat ha subratllat que "quan l'Europa oficial es dedica a animar Rajoy en la seva repressió" passen "coses meravelloses" com la manifestació d'aquest dijous, que en lloc d'allunyar-nos d'Europa ens empeny encara més ".





"Hi ha una oportunitat per a Europa amb el que passa a Catalunya. Cal esperar al 21-D i després començarem a parlar el 22", ha finalitzat el seu discurs davant una multitud de manifestants.





Puigdemont també ha llançat un missatge directe al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i a "tots els amics" del president del Govern, Mariano Rajoy, als que ha preguntat si creuen que els assistents a la manifestació han acudit a la capital belga per donar suport a "delinqüents".





"Escolteu bé Heu vist en algun lloc del món una manifestació com aquesta per donar suport a delinqüents? No. La propera vegada que us reuniu amb Rajoy li podeu preguntar per què persegueix el Govern català com si fossin delinqüents i hi ha una població que s'ha mobilitzat fins al meu despatx per donar-me suport. perquè potser no som delinqüents, potser som demòcrates ", ha dit.