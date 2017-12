Rovira insta a votar el 21D per validar i reconstruir la República catalana

Rovira apel·la al 'si no anem, ells guanyen'.





La número '2' d'ERC a les eleccions catalanes, Marta Rovira, ha demanat als independentistes que han assistit a la manifestació de Brussel·les que "absolutament tots i tots" vagin a votar el proper 21 de desembre per "acabar aquest treball" i "validar la república i tornar-la la reconstruir des de l'inici".





"El dia 21 hem d'anar absolutament tots i totes, hem de guanyar una altra vegada a les urnes, saber el que sabem fer, que és exercir la democràcia i acabar aquest treball, validar la república i tornar-la a reconstruir i construir des de l'inici" , ha expressat.





Rovira ha advertit que si el moviment independentista "s'atura" i acaba la seva "feina" guanyarà les eleccions Ciutadans i "destruirà el model de país" que les formacions independentistes han construït durant els últims anys.





"Si no anem i ells guanyen, sabeu què faran? Destruir el model de país que hem construït durant anys entre tots i per a tots, carregar-se tots els consensos socials", ha dit, per assegurar que "s'ho carregaran absolutament tot", i ha posat com a exemple el català a les escoles, el servei de televisió pública i el servei de seguretat.





La número '2' d'ERC per a les eleccions ha defensat a més que els objectius de l'independentisme són "dignes i honrats", alhora que ha garantit que no pararan "ni un segon" de perseguir-los ".





També ha subratllat que s'ha arribat a la situació actual perquè la societat catalana està "obstinada a progressar" i "té tot el dret".





En aquesta línia, Rovira ha assenyalat que no és possible viure en un país que "intenta progressar des de la seva parlament, el seu Govern i els seus carrers" amb "lleis més justes" que l'executiu espanyol manté "anul·lades".





Rovira ha pronunciat aquest discurs al final de la manifestació que ha reunit 45.000 independentistes a la capital belga, en què ha estat acompanyada per altres companys de partit, com Gabriel Rufián.