Complicacions de trànsit a Barcelona en vigílies del pont de la Immaculada

També en les sortides de Madrid.





Barcelona registra les principals complicacions de circulació a la carretera aquest dijous, 7 de desembre, en la vigília de la Immaculada, festiu a tot Espanya, segons el butlletí de Trànsit de la DGT.





Així, la circulació és intensa a la província de Barcelona a la C58, a Vacarisses, per una avaria produïda a l'altura de Manresa, mentre que el trànsit és lent a la ronda B10 cap nus trinitat, així com en la B30 a Barberà del Vallès cap a Tarragona.





També destaquen els casos a Madrid, on hi ha dificultat per sortir de la capital a l'A5, a Móstoles sentit Badajoz, ia Astúries, on es registren complicacions en la circulació a la A66 al seu pas per El Sisiellu per una avaria d'un turisme en direcció Sevilla.





La DGT també ha demanat precaució a la A8 pel vessament d'oli a la calçada entre Luarca (Astúries) i Salcedo (Cantàbria) en sentit Cantàbria.





A Osca, un accident al port de Monrepos a la nacional 330 a l'altura de Belarra ha provocat el tancament d'un carril i dificultats de circulació.





A Andalusia, només es registren problemes de trànsit a Huelva, a la A49, al seu pas per Hinojos cap a Sevilla.





Finalment, a Santa Cruz de Tenerife hi ha hagut despreniments a la calçada que han obligat a tancar la LP3 al Botazo cap Tajuya.





La DGT ha demanat precaució pels vents i la boira a Mondoñedo (Lugo) a la A8, així com a Villena (Alacant) a la A31.