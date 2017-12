La pizza napolitana ja és patrimoni de la Unesco

La pizza napolitana ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco. No només per l'aliment en si, sinó per l'art de qui la preparen: els 'pizzaioli'.





L'ART DELS 'PIZZAIOLI' napolitans





L'art dels "pizzaioli" napolitans és una pràctica culinària consistent en preparar en quatre etapes la massa d'una "pizza" i enfornar amb foc de llenya donant-li voltes.





Aquesta pràctica -que va néixer a Nàpols, on viuen i treballen actualment uns 3.000 "pizzaioli" - és un element del patrimoni cultural que exerceix un paper essencial en la celebració d'esdeveniments socials i fomenta els intercanvis entre les diferents generacions.





Les tècniques i els coneixements vinculats a aquest art culinari es transmeten fonamentalment en els establiments ( "Botteghe") dels mestres "pizzaioli" on els joves aprenents observen el treball d'aquests.









El Comitè intergovernamental, format per representants de 24 països signants de la Convenció de la Unesco per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, van decidir incloure en la llista aquests béns per respondre a la "necessitat social" de preservar les arts i oficis tradicionals que d'una altra manera desapareixerien.





Aquest comitè es reuneix un cop l'any per examinar el funcionament d'aquesta convenció, adoptada el 2003, i examinar les candidatures d'inscripció en les seves llistes.