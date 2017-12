El 'procès': el gran protagonista del primer debat electoral

Els candidats en el plató de TVE.





El primer debat electoral de la campanya per a les eleccions del 21 de desembre a Catalunya ha estat protagonitzat per l'encreuament de retrets entre constitucionalistes i independentistes.





Així, el 'Procés' ha centrat aquest cara a cara entre set candidats dels partits amb representació parlamentària que es presenten als comicis.





Els caps de llista de Ciutadans, Inés Arrimadas García; PSC, Miquel Iceta; PP; Xavier Garcia Albiol; Catalunya A Comú-Podem, Xavier Domènech i la CUP, Carles Riera; han acudit a aquest primer debat dels comicis, mentre que en representació de JuntsxCat ha acudit el número quatre per Barcelona, l'exconseller Jordi Turull, i per ERC, Roger Torrent, el número dos per Girona.





I mentre que Turull ha titllat els constitucionalistes de "piròmans" per aplicar a l'article 155 a Catalunya "liquidant" així l'autogovern; el representant dels republicans ha acusat els poders de l'Estat de l'existència de presos polítics i de la pressió a empresaris perquè abandonin el terrirorio.





Torrent ha defensat que "o guanya el 155 o guanya Catalunya", afirmant que si no "arrasaran el país". Així, ha apel·lat a aquell "si tu no hi vas, ells tornen", que va popularitzar el PSC, però fent referència al PP.





L'exconseller de Presidència també ha advocat per enaltir la dicotomia entre Puigdemont o Rajoy el 21D, i ha defensat l'expresident com a garantia de "prosperitat i cohesió social".









Per la seva banda, tant PSC, com Ciutadans i PP, han advocat per buscar un camí que acabi amb la inestabilitat i aconsegueixi que les empreses que han traslladat la seva seu, al·legant inseguretat jurídica, tornin a Catalunya.





"El que hem de fer és generar confiança, atreure inversions, negociar un concert econòmic, i recuperar la despesa social", ha defensat Iceta en el col·loqui celebrat a TVE.





L'elecció està entre "poder finançar les polítiques socials" o continuar per un camí que està ple de "costos" després del 21D, ha plantejat el socialista.





"Vull canviar el rumb de la política catalana", ha expressat, per iniciar un "període de reconcilicación".









Albiol ha advocat per "arribar a acords mínims" després de les eleccions, més enllà de les "discrepàncies" entre partits.

"Davant el clima d'inseguretat, apostem per, a partir del dia 21, començar a cosir la fractura social", ha expressat el popular.





La representant del partit taronja ha carregat contra els independentistes per la fugida d'empreses de Catalunya després del referèndum celebrat l'1 d'octubre i la seva falta de propostes més enllà de la creació d'una República.





Al·ludint una vegada més al 'Procés', Acostades ha demanat el vot per liquidar la deriva independentista.





"Vull ser la presidenta de tots els catalans, vinguin d'on vinguin", s'ha postulat la líder de Ciutadans a Catalunya.





Per la seva banda, Domènech, que ha exposat dades de manera constant, des de l'import de les retallades que al seu dia va aprovar l'extinta CiU, o les xifres d'atur, ha carregat contra els defensors del 155 però també contra la falta de solucions de els sobiranistes.





Així ha proposat una "hisenda pròpia solidària" per començar a solucionar l'encaix de Catalunya amb la resta d'Espanya.





"Tenim la clau per desbloquejar la situació", ha expressat Domènech.





El representant de la CUP, ha presentat com a única alternativa la proclamació de la República, i per això ha apel·lat a una majoria d'esquerres que permeti que les "classes populars" gaudeixin de majors beneficis socials.





Així, totes les intervencions les ha protagonitzat el procés independentista. Uns partidaris, altres detractors, però cap guanyador més enllà de la polarització protagonista d'aquesta campanya electoral.