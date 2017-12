Cristiano Ronaldo guanya la seva cinquena Pilota d'Or

Cristiano posa amb el premi





El jugador del Reial Madrid, Cristiano Ronaldo, ha guanyat aquest dijous el seu cinquè Pilota d'Or, igualant l'astre argentí del FC Barcelona, Lionel Messi.





Ronaldo ha agraït l'ajuda dels seus companys, tant al club com en la Selecció, que l'han ajudat a guanyar el guardó.





CR7 ha guanyat el 2017 la Lliga amb el Reial Madrid més l'Eurocopa amb Portugal, fites més que suficients per a ser premiat amb el trofeu al millor futbolista del món a nivell individual.





"Estic en un gran moment de la meva carrera. L'any passat va ser meravellós i aquest any hem pogut repetir-ho, he acabat com a màxim golejador de la Lliga de Campions i he d'agrair als meus companys", ha dit.