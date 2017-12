Així, tampoc Puigdemont

Al llarg de la història s'ha pogut constatar que, darrere d'un esdeveniment important de qualsevol tipus, hi ha un ideologo que dissenya, desenvolupa i implementa una estratègia mediàtica en la creació de la identitat que es pretén.





"Una mentida repetida mil vegades es converteix en realitat", deia el mestre de la manipulació que va forjar la figura d'un dels més grans assassins de la història recent com era Hitler, l'autor, es deia Goebbels, qui afirmava que l'acte de mentir havia de ser analitzat més enllà del prisma de la moralitat per extreure'n una utilitat innegable: la d'influir en la societat.





Una cosa així han hagut de posar en pràctica els ideòlegs comunicacionals a l'ombra del "Procés", experts en comunicació, controladors del missatge i els mitjans de comunicació. La procedència d'aquests laments són d'ideologies autoritàries, encara que ells es diuen demòcrates. Un amic meu els cridaria "demòcrates per la pasta i independentistes de conveniència".





La manifestació protagonitzada aquest dijous a la capital de la UE, ha estat un acte més de manipulació dels sentiments d'una part que es creuen el mantra dels seus líders, l'altra part, són estómacs agraïts que temen perdre els seus privilegis perquè al carrer fa molt fred. Sobretot quan s'ha gaudit d'un estatus social i econòmic determinat.





Crec sincerament que el fred de Brussel·les, ha afectat greument la salut mental dels cinc fugits: Puigdemont i els seus quatre escuders. Només cal escoltar detingudament els seus discursos i el to emprat en ells, encara que estiguin en plena campanya electoral, denotaven un desequilibri patològic.





Apel·lar a la democràcia, la llibertat i els drets, és riure de tot això junt, i més quan ells han estat els que s'ho han passat per sota de la sola de les seves sabates. Apel·lar a les institucions europees, quan fa poc les posaven a parir, com es diu això ?. Dir que a Espanya no hi ha democràcia i se'ls persegueix, a ells, per les seves idees, i que a Brussel·les si n'hi ha. Llavors perquè es van inclinar pels flamencs ?, això sembla una historieta d'Cassen, però sense gràcia.





Puigdemont concedeix entrevistes i declaracions, diàriament, als mitjans estrangers i per descomptat als mitjans amics catalans, mentre que es nega en rotund a fer-ho als mitjans que ell qualifica d'espanyols, inclosa la Sexta. ¿Això és el fa un demòcrata ?, on està la llibertat d'expressió que el tant reclama ?. ¿La llibertat i la democràcia només són per a ells, la resta, són enemics als quals cal "liquidar" ?.





Mentrestant, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, només treu notes de premsa defensant la libetard d'expressió i de suport als periodistes dels mitjans públics i addictes al règim, ¿serà perquè uns quants membres de la junta del col·legi treballen ?.





¿Llibertat d'expressió per a qui ?, per què no critiquen la TV3 que dirigeix el fanàtic del seu director, el mateix que el seu col·lega de Catalunya Ràdio que s'estan saltant sistemàticament el codi deontològic?.





Hem pogut comprovar com un reporter de la Sisena s'esforçava, unes quantes vegades, en intentar treure-li alguna declaració a Puigdmont, i l'amic pinxo que l'acompanya a tot arreu i diuen que li costeja les seves despeses a Brussel·les, impedia de mala manera que es li pogués acostar per fer la seva feina, mentre el demòcrata "exiliat" vivia l'escena l'escena amb una certa complaença, però sense obrir el bec, perquè als mitjans espanyols que els bombin.





Puigdemont, per molt que menteixi, que es queixi, que hagi pres la de Villadiegos per no entrar a la presó, la seva fugida a Brussel·les li ve com anell al dit per a la seva campanya electoral i al seu partit - que era mort políticament pels casos de corrupció que sembla haver-se oblidat - i ja va a l'una en intenció de vot amb els seus "socis de l'anterior govern ERC", segons les enquestes.





El que més profit està traient d'aquesta situació, no és Junqueras que és a la presó, no, ets tu i el PDeCAT, tot i que després del 21 D, ve el 22 i els següents ... ..





Una altra cosa, una mentida que es repeteix mil vegades, segueix sent una mentida, per molt que uns "sense vergonya" la repeteixin fins a la sacietat.





Així tampoc Puigdemont.