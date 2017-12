La Guàrdia Civil rep l'autorització per traslladar art del Museu de Lleida a Osca

Caixes sepulcrals originàries de Sixena del Museu de Lleida

El Jutjat número 1 de Primera Instància i Instrucció d'Osca ha dictat una providència aquest dijous autoritzant a la Guàrdia Civil a usar la força per entrar al Museu de Lleida a partir de les 00.00 hores del dilluns 11 de desembre.



Fonts jurídiques han informat a Europa Press que la interlocutòria del jutjat dóna via lliure a la Guàrdia Civil a traslladar del Museu de Lleida al Monestir de Sijena les 44 peces d'art originàries del cenobi aragonès en les primeres hores d'aquest dilluns.



El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d'Osca va ordenar la devolució d'aquests béns pertanyents al tresor artístic del Monestir de Sijena, després d'anul·lar la venda per part de l'Ordre Sant Joan de Jerusalem a la Generalitat el 1983.



Després de rebre el requeriment judicial per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, el ministre d'Educació, Cultura i Esport, Iñigo Méndez de Vigo, va donar ordre, la setmana passada, de retornar les 44 peces dipositades a Lleida al Monestir de Villanueva de Sijena i va indicar a la Generalitat a no recórrer la decisió judicial.



La Generalitat ja va autoritzar el retorn de 53 peces del Museu Nacional d'Art de Catalunya MNAC a Villanueva de Sijena, en compliment de l'ordre provisional dictaminada per la jutge d'Osca.



Aquest dijous, des de Catalunya s'han presentat recursos per aturar el trasllat: la Generalitat ha recorregut la providència del magistrat del Jutjat número 1 d'Osca que fixa aquest dilluns com a termini màxim perquè el Museu de Lleida lliuri al Monestir de Sijena 44 peces d'art .



Per la seva banda, l'alcalde de Lleida, el socialista, Àngel Ros, ha presentat un altre recurs en el qual sol·licita que sigui anul·lada l'execució cautelar de l'enviament de les obres originàries de Sijena, en dipòsit de la Generalitat de Catalunya al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, prevista per al dia 11 de desembre de 2017 ".



Ros assegura que la providència ha generat una "alarma social" molt important a la ciutat de Lleida, que afecta les relacions ciutadanes ia les relacions de veïnatge amb els territoris propers de la província d'Osca, on la col·laboració entre Lleida i Osca ha estat sempre exemplar, podent-se qualificar de relació de germanor, contribuint a la relació entre Aragó i Catalunya.