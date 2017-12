Brussel·les i Regne Unit aconsegueixen un acord per al Brexit

Acord per al Brexit









El president de la CE, Jean-Claude Juncker, i la primera ministra britànica, Theresa May, han aconseguit tancar la matinada d'aquest divendres un gran primer acord per al Brexit segons el qual May es compromet a pagar la factura de la sortida de la Unió Europea per un import d'entre 40.000 i 60.000 milions d'euros ja no imposar una frontera dura amb Irlanda.





"La comissió està satisfeta que s'hagin aconseguit avenços suficients en cadascuna de les tres àrees prioritàries -drets dels ciutadans, diàleg sobre Irlanda i la factura financera-", ha anunciat l'executiu comunitari en un comunicat després d'un esmorzar a Brussel·les entre May i Juncker.





La Comissió Europea recomanarà ara als caps d'estat i de govern de la UE a 27 "concloure que hi hagi avenços suficients en la primera fase" i decidir "si permeten que les negociacions vagin a la segona fase".





CAP A LA SEGONA FASE DEL DIVORCI





"La CE ha decidit formalment recomanar al Consell Europeu que s'han fet els progressos suficients en els tres termes del divorci per poder entrar en la segona fase de la negociació", ha indicat Juncker en una roda de premsa al costat de Theresa May.





May ha demanat a la Unió Europea treballar en un "període de transició" per a la sortida del país que doni "certesa". "Sóc optimista sobre les negociacions que queden per davant", ha afirmat.





Juncker ha assenyalat que la decisió ara correspon als us 28 líders de la UE, que es reuniran els propers dijous i divendres a Brussel·les.