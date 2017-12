L'Audiència Nacional rebutja deixar en llibertat Sandro Rosell per risc de fuga

Sandro Rosell és a la presó









La Secció Tercera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha tornat a rebutjar aquest dijous la posada en llibertat de l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, a la presó des del passat 25 de maig pel presumpte blanqueig de capitals, en apreciar que hi continua havent risc de fuga i de reiteració delictiva.





La jutge instructora d'aquesta causa, Carmen Lamela, va acordar l'ingrés a la presó de Rosell perquè considera que liderava una organització criminal internacional dedicada al cobrament de comissions il·legals derivades dels drets de la selecció de futbol brasilera. Per aquests fets, hauria blanquejat gairebé 15 milions d'euros.





Segons explica la Sala en l'acte en què rebutja la posada en llibertat de l'exdirectiu del Barça, el risc de fuga "no ha disminuït" en continuar imputat per un delicte que podria comportar-li una pena d'entre quatre i sis anys de presó.





En haver passat un "curt període" de temps des que va ingressar a la presó, unit als "recursos econòmics a l'estranger" que podria tenir, el tribunal es veu obligat a "ratificar el pronunciament".





A més, considera que "no hi ha indici favorable al recurrent sobre l'activitat de Uptrend --la empresa de la qual era propietari Rosell al costat del seu soci Joan Besolí ia través de la qual haurien blanquejat els diners de les comissions ilegales-- que justifiqués el diners rebuts, en quantia total superior als 14 milions d'euros, i per tant cobra força la comissió il·lícita ".





Sobre el risc de reiteració delictiva, la Sala rebutja els arguments de la defensa de Rosell sobre que ja no podrà realitzar activitat en el sector futbolístic internacional perquè el delicte que s'instrueix en aquesta causa és "de naturalesa permanent i de mera activitat sense resultat necessari, com és el de l'organització criminal, podent perfeccionar altres operacions menys desenvolupades ".





Això sí, el tribunal entén que les objeccions al recurs presentat per l'expresident del Barça "podrien haver-se vist minorades amb un oferiment económicoo que consolidi la disponibilitat plena del recurrent, de manera que el quántum de la garantia podria donar lloc a modificar la situació, el que no és menyspreable en atenció a la previsibilitat penològica ".