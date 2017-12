Sindicat de presons recorda Rull que el menjar de la presó no és la dels restaurants als quals acostuma a anar

El portaveu de l'Agrupació dels Cossos de l'Administració d'Institucions Penitenciàries (ACAIP), Nacho Gutiérrez, ha assegurat que a les presons de la resta d'Espanya es menja millor que a les catalanes: "Segurament volguessin menjar en els serveis públics de Catalunya com es menja a les presons espanyoles".





El sindicalista ha respost així les manifestacions de l'exconseller català Josep Rull, que va afirmar aquest dimecres que el menjar de la presó d'Estremera (Madrid) era "molt flatulentes" i que les hamburgueses que els servien estaven "cremades". "Si no us agrada l'hamburguesa cremada, pots canviar-la per una altra", ha garantit Gutiérrez, que ha explicat que els presos poden fins i tot repetir.









