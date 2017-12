La independència de Catalunya compta amb suport actiu però reduït a la Comunitat Valenciana

La independència de Catalunya compta amb poc suport a la Comunitat Valenciana.









La independència de Catalunya compta a la Comunitat Valenciana amb el suport actiu d'una part del sector polític que, al seu torn, resulta residual en comparació amb la resta d'opcions ja que no ha aconseguit consolidar un espai electoral ampli.





Entre els promotors valencians d'aquest activisme figuren persones com Vicent Partal, actual director del portal Vilaweb, i Vicent Sanchis, director de TV3, que en sectors polítics valencians se'ls coneix com 'els Vicents', de la mateixa manera que als líders de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, se'ls anomena habitualment 'els Jordis'.





Partal i Sanchis van ser responsables de mitjans de comunicació com la revista 'El Temps', cofundada per Partal i editada per un altre activista valencià del catalanisme, Eliseu Climent, un dels fundadors d'Acció Cultural del País Valencià.





Els tres han viscut entre València i Barcelona i representen un sector del catalanisme valencià, compromesos amb la llengua catalana i convençuts del concepte dels Països Catalans.





ENQUESTA





No obstant això, aquest suport no es tradueix en una àmplia simpatia ciutadana, i és que segons l'última enquesta de valors de la Generalitat valenciana, un 55,9 per cent dels enquestats es declara "tan espanyol com valencià".





El segueixen els que se senten "únicament espanyol" (16,1%), "més valencià que espanyol" (10,8%) i "més espanyol que valencià" (9,5%). L'1,5% se sent únicament valencià i, la resta, cap d'aquestes opcions o no sap/no contesta.