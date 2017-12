El populisme salvatge capta vots

Mals temps per als comerciants veneçolans









Als veneçolans els van esclatar totes les desgràcies juntes amb el populisme salvatge del chavisme. El Superintendent dels Preus, William Contreras, a qui anomenen el "terror dels comerciants", ara s'ha ficat amb les sabateries, que s'han arruïnat perquè les va obligar a baixar un 50% els preus.





Però no només ha arruïnat a les sabateries, que han hagut de tancar les botigues per no poder operar per sota dels seus costos, sinó que ha deixat als clients especialment als nens descalços sense la possibilitat d'estrenar sabates en aquest nadal, que és la temporada propícia per renovar el calçat.





Amb el seu populisme el règim de Nicolás Maduro obliga els comerciants a rebaixar els preus, cosa que alegra els consumidors, per captar vots en vista a les eleccions municipals del diumenge 10 en què el chavisme aspira arrasar a les urnes.





El superintendent, també conegut com "el malson" nadalenc, va començar amb regular els preus de la carn i el pollastre, la qual cosa va produir el tancament de les carnisseries. També els detergents i els productes de neteja personal, de manera que immediatament van desaparèixer del mercat.





Contreras també s'ha guanyat la mala fama d'Àtila, no perquè no torna a créixer la gespa, sinó perquè on passa no tornen a obrir els comerços. L'any passat va arrasar amb la principal empresa Kreisel a la qual va decomissar gairebé 4 milions de joguines. Després aquestes joguines es van vendre a locals chavistes i dels col·lectius o bandes paramilitars.





Amb el seu operatiu de baixar els preus de manera obligatòria, el bulevard de Caracas de Sabana Grande s'ha convertit en un desert aquest nadal. Després de les rebaixes obligades que ha realitzat la SUNDDE (Superintendència de preus), molts comerços han decidit baixar el seu Santamaría i declarar-se en fallida. Els compradors fan llargues cues fora de les poques botigues que encara tenen rebaixes.





Per al gremi Consecomercio: "la Sundde dóna tracte delinqüencial als comerciants durant inspeccions". I per al gremi Conindustria: 27% de les indústries manufactureres del país podrien tancar les seves portes el 2018.





I per a la patronal Fedecámaras és arbitrària la manera com la Sundde tira endavant les seves inspeccions contra els comerços, obligant-los a vendre per sota del cost, en detriment del sector ia la llarga del mateix consumidor.





El Govern aprofundeix un model clarament fracassat, sense importar-li que accions com aquestes més enllà del gaudi en la immediatesa d'uns pocs veneçolans, signifiqui el tancament definitiu d'empreses, l'augment de la desocupació i l'aprofundiment del desproveïment, diuen els patrons.





Aquest populisme salvatge és menjar per avui i fam per demà diuen els comerciants, que temen anar a la presó per denunciar que són víctimes de l'abús de poder dels fiscals.