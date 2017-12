Oriol Pujol també viatja a Brussel·les en bus per manifestar-se a favor de la independència

Oriol Pujol Ferrusola participa a la manifestació independentista de Brussel·les









Oriol Pujol Ferrusola va ser una de les cares conegudes que dijous va viatjar amb autobús a Brussel·les amb motiu de la manifestació independentista convocada per les entitats Associació Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural.





La seva presència no va passar desapercebuda entre els companys de viatge, no només per haver estat diputat al Parlament, fill de l'expresident Jordi Pujol i dirigent de CiU, sinó pels problemes amb la justícia per corrupció.





Així, les fotografies amb la resta d'assistents van córrer per Twitter en el marc d'una jornada en què demanaven a Brussel·les que "desperti" davant el desafiament sobiranista català.









Oriol Pujol haurà d'anar a judici per la seva implicació en el cobrament de comissions il·legals, tot i que ja ha arribat a un pacte amb la Fiscalia segons el qual reconeix els fets i acceptat dos anys de presó.





La seva dona, Anna Vidal, evitaria la presó en acceptar una pena inferior als dos anys. En qualsevol cas, tots dos hauran de pagar una multa.