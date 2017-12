El TC veu en el recurs de Podemos contra el 155 una oportunitat per fixar doctrina constitucional

El Suprem analitza el 155









El Tribunal Constitucional (TC) admetrà previsiblement a tràmit en els pròxims dies el recurs que Podemos ha presentat davant l'alt tribunal contra l'aplicació de l'article 155 de la Constitució que va dissoldre el Govern i va convocar eleccions autonòmiques a Catalunya.





El TC veu aquest recurs com una oportunitat per fixar una doctrina constitucional per al futur sobre l'aplicació d'aquest article, tant en els procediments, el contingut i els seus límits.





Així ho han assenyalat fonts de l'òrgan de garanties, que han recordat que el recurs de Podemos ha estat ben rebut perquè permetrà als magistrats abordar no només la constitucionalitat, que no qüestionen, sinó la forma d'aplicar-lo i els límits que haurien de tenir-se en compte -en el cas actual i també de tornar-se a utilitzar en el futur- en l'aplicació d'aquest article de la Constitució.





Fins ara no hi ha una doctrina constitucional en què fixar-se, perquè és la primera vegada que el Govern espanyol fa ús d'aquest article des que es va aprovar l'actual Constitució el 1978.





D'aquí els debats previs que es van produir en àmbits polítics, governamentals i fins i tot judicials sobre el procediment a seguir per l'Executiu o l'extensió de les seves mesures.





No obstant això, ara ja aplicat per primera vegada, el Tribunal Constitucional té l'oportunitat de fixar en una sentència tota la dimensió pràctica de l'article 155 tant en la forma com en el contingut.





Les fonts consultades valoren positivament que el Govern central a l'hora d'aplicar el 155, mantingués la vigència del Parlament a través de la seva Diputació Permanent, tota vegada que la Cambra va haver de ser dissolta en convocar-eleccions autonòmiques per al proper 21 de desembre. Previsiblement, també sobre aquest assumpte es pronunciarà el TC.





Les mateixes fonts han assenyalat que els magistrats del TC ja haurien començat a treballar sobre aquest assumpte, i que per a això estarien recaptant i estudiant diversa documentació integrada per diferents estudis acadèmics publicats en els darrers anys sobre l'aplicació de 155 i 'jurisprudència històrica' entre la qual s'inclouria la sentència que el 12 de juny de 1935 va dictar el Tribunal de Garanties Constitucionals que va condemnar Lluís Companys i diversos dels seus col·laboradors a 30 anys de reclusió per un delicte de rebel·lió.