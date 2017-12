Madrid voreja el complet d'ocupació hotelera al pont de la Constitució i Barcelona descendeix

Baixa l'ocupació hotelera a Barcelona









El pont de la Constitució serà un any més "molt positiu" per als hotels madrilenys ja que la capital atreu un elevat nombre de visitants amb motiu de les festes nadalenques.





Per contra, preocupa el nivell de reserves que es maneja a Catalunya per a aquest pont de desembre, on les previsions d'ocupació cauen un 15%, centrades en viatges dels residents i viatgers nacionals.





Així els hotels de la capital confien a superar el 85% d'ocupació previst l'any passat; fa una setmana les xifres superaven ja el 75%, segons dades de l'Associació Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) que assegurava que els establiments de la resta de la Comunitat s'anoten una ocupació del 60% per a aquestes dates.





En ambdós casos, es produeix un increment en les reserves del 4% i gairebé el 20%, respectivament, en comparació del mateix període de 2016 quan aquestes xifres van ser de 72,29% i el 49%, segons les dades de l'Associació .





Per al pont de la Constitució d'aquest any, la patronal hotelera de Madrid estima que els establiments ubicats a l'ametlla de la capital arriben a un 90% d'ocupació impulsats per les reserves d'última hora, ja que és una tendència a l'alça que cada any cobra un major pes.





L'OCUPACIÓ CAU A BARCELONA





El Gremi d'Hotels de Barcelona ha rebaixat en un 15% la previsió d'ocupació prevista per a aquest pont de la Immaculada; segons els seus càlculs fins diumenge els establiments de Barcelona estaran treballant al 45% de la seva capacitat davant unes dades del 60% registrats durant el pont de l'any passat.





Unes dades que confirmen l'enquesta d'Ocupació Turística, realitzada per Turespaña, que analitza el nivell de reserves dels ponts: aquest any es preveuen millores d'ocupació respecte al pont de la Constitució de l'any passat a toa Espanya, llevat a Catalunya.





A Catalunya s'espera que durant el pont de desembre l'ocupació hotelera arribi al 56%, fet que suposa un 13% menys que el que esperava el 2016 (65%) i més de deu punts menys que la mitjana nacional.





Només dues comunitats autònomes compten amb previsions menors d'ocupació: Galícia (54%) i Múrcia (54%).





A l'octubre, la facturació hotelera a Barcelona va caure una mitjana del 13%, segons dades recollides pel Gremi d'Hotels de Barcelona entre els seus més de 400 establiments associats.





Malgrat que el sector va aconseguir mantenir-se a l'agost i setembre, a l'octubre l'ocupació es va situar en un 83%, enfront del 90% del mateix mes de l'any anterior, i el preu mitjà ha caigut nou euros, passant de 156 a 147 euros.