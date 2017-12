Catalá nega que la retirada de l'euroordre a Puigdemont i els exconsellers fos per "por"

Rafael Catalá acusa de "falsedat" Puigdemont









El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha titllat aquest divendres de "contaminació" i "falsedat permanent" les declaracions de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers que l'acompanyen a Bèlgica en què atribuïen a la por del Govern central la decisió del Tribunal Suprem d'anul·lar les ordres europees de detenció i lliurament (OEDE) dictades contra els cinc polítics catalans.





"Hi ha una contaminació, per no dir falsedat permanent, en les declaracions que fan alguns representants polítics, perquè no és un tema d'Espanya (...), sinó que les ordres són relacions directes entre poders judicials", ha expressat Catalá en declaracions a la premsa a Brussel·les, on assisteix a una reunió de ministres de Justícia de la Unió Europea.





"Aquí els governs no tenim res a veure", ha insistit, per negar que hagin entrat en joc els Executius espanyol i belga i recalcar que qualsevol decisió relativa a les ordres de lliurament europees s'emmarquen en una "relació bilateral" entre autoritats judicials de dos països.





Catalá ha explicat la decisió del jutge Pablo Llarena perquè va considerar que, si finalment es concedia l'extradició de Puigdemont i els seus exconsellers per només un dels cinc delictes que se'ls imputa a Espanya, es veuria obligat a procedir a l'enjudiciament "parcial", el que "no tindria sentit" en un delicte "plurisubjectiu" com aquest.





"És una qüestió de caràcter purament judicial i és un jutge qui ho ha decidit, no ha estat una decisió de país ni de Govern", ha tancat.