Puigdemont anima a "persistir" perquè la UE reconegui el dret a decidir

Roda de premsa de Puigdemont per videoconferència









El cap de llista de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ha apel·lat aquest divendres a la "persistència" de la societat catalana perquè la UE acabi reconeixent el dret a decidir de Catalunya, més enllà que públicament donin suport a la posició de l'Estat.





Així s'ha manifestat en roda de premsa a través de videoconferència des de Bèlgica un dia després que més de 45.000 catalans es manifestessin a Brussel·les a favor de la independència de Catalunya, marxa que ha elogiat i agraït pel suport i solidaritat que els van traslladar a els que estan a la capital belga.





En preguntar si confia que la UE canviï la seva posició sobre les demandes catalanes, Puigdemont ha assegurat que no perd mai l'esperança perquè, al seu parer, ja ha donat exemples en el passat que, encara que tingués posicions inicials dures, s'han adaptat a la realitat: "Però cal que la realitat sigui persistent, i la nostra realitat ho és; s'ha vist a Brussel·les i l'han vist en directe".





En la seva opinió, és lògic que les institucions europees recolzin la posició dels estats, però creu que si els catalans persisteixen, com a ciutadans europeus que són també, "és inevitable que no solament escoltin els estats, que han de fer-ho, sinó també als seus ciutadans".





També ha reivindicat que els catalans estan emparats per la Carta de Drets Fonamentals de la UE, per la qual cosa Europa ha de protegir els seus ciutadans "quan hi ha Estat que puguin posar en risc els seus valors".





Després de negar que els que es van manifestar a Brussel·les recolzessin "una banda de criminals", considera impossible que Europa, després de la marxa i el que ocorri en les eleccions del 21 de desembre, no entengui que la realitat va per davant dels perjudicis





"El 21D demostrarem que els catalans persistirem cada vegada que sigui necessari, fins que s'entengui que els europeus que vivim també a Catalunya tenim drets, i que la Carta de Drets Fonamentals també ens empara", ha resolt.