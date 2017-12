Reguant (CUP) retreu al PP la seva idea de "prohibir el que no respongui a la seva ideologia"

Reguant critica el PP









La regidora de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona i exdiputada al Parlament, Eulàlia Reguant, ha retret aquest divendres al PP la seva idea de "prohibir tot allò que no respongui a la seva ideologia".





Ho ha dit després que el programa del PP català per al 21D proposi "assegurar la neutralitat simbòlica i ideològica de l'espai públic, perquè l'espai de tots no sigui ocupat per banderes que s'oposen a l'ordre constitucional".





En declaracions als mitjans després de la presentació de la campanya 'Tu votes, tu comptes' de l'ANC i els CDR de Catalunya, ha afirmat: "Ells es dediquen a prohibir ideologies en lloc de fomentar debats polítics. Això respon a una única cosa , que no és democràcia precisament ".





Ha criticat que les garanties democràtiques que proposa el Govern central és dir que hi haurà més policies als col·legis electorals: "Això no fomenta la democràcia, sinó seguir la política de la por".





Ha considerat que per això és important la campanya que impulsen l'ANC i els CDR per garantís un recompte "el més net i transparent possible" amb la mobilització de la ciutadania, i ha assenyalat la forma anòmala d'iniciar-campanya amb dirigents empresonats ia Bèlgica.





Reguant ha preguntat a forces polítiques que dubtaven de les garanties democràtiques del referèndum de l'1-O a dir si aquestes eleccions les tenen: "Potser l'1-O tenia més garanties" que els comicis del 21D, ha assenyalat, trucant a omplir les urnes en aquests comicis, que considera il·legítims.