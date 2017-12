Rajoy entra en campanya: el vot al PP "no està subjecte a cap cambalache"

En un míting a Lleida.





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha demanat el vot per al PP a les eleccions "per recuperar la convivència" a Catalunya, ja que considera que la presència de la seva formació al Parlament ara és més necessària que mai.





En un dinar-míting a la Llotja de Lleida, el president del Govern ha afirmat que després dels comicis del 21 de desembre ha de començar "una nova etapa en què es deixin de banda les fantasies i les quimeres d'alguns dirigents polítics".





Rajoy ha demanat el vot al PP ia favor de la convivència, la tranquil·litat, la democràcia, a favor d'Europa, la recuperació econòmica i la creació d'ocupació: "El vot al PP és, com sempre, un vot segur. No subjecte a cap cambalache. "





Al·ludint a l'eslògan de campanya del PP per aquestes elecció s, Rajoy ha assegurat que 'Espanya és la solució' per a Catalunya i ha reivindicat que Espanya no és un ens abstracte i ha reclamat: "Ja està bé de parlar malament -de Espanya-- , parlem bé i sentim-nos orgullosos del que tenim ".





Rajoy també ha reivindicat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució amb el qual es va cessar al Govern de la Generalitat i es van convocar eleccions: "Nosaltres vam frenar el disbarat. El deliri de la independència s'ha frenat en sec".





LA DERIVA CONTRA LA LLEI





"La deriva contra la llei dels governants, el seu intent de trencar tot i la declaració d'independència han estat parades en sec amb la llei a la mà, que és com es fa en els països democràtics", ha insistit.





Rajoy sosté que el 155 ha servit per recuperar la legalitat i considera que des que es va cessar al Govern la Generalitat està funcionant bé: "Les coses estan funcionant amb normalitat".





"S'ha asserenat la vida política, tot i els intents d'alguns per seguir enredant", ha considerat el president del Govern.





És la primera visita de Rajoy a Catalunya en aquesta campanya electoral -té previst acudir almenys en dues ocasions més- per fer costat al candidat popular, Xavier Garcia Albiol, ia la candidata del partit per Lleida, Marisa Xandri.