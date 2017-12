ANC i CDR volen un escrutini paral·lel per evitar la tupinada

Un escrutini paral·lel.





La ANC i els Comitès de Defensa de la República (CDR) de Catalunya han impulsat la campanya 'El teu votis, el teu Comptes' (Tu votes, tu comptes) una iniciativa per realitzar un escrutini paral·lel dels resultats del 21-D perquè aquests siguin "fiables".





El membre del secretariat nacional de l'ANC Jordi Pairó ha emfatitzat la necessitat d'un recompte "des de la societat civil" davant els dubtes que els desperta les garanties democràtiques de l'Estat.





Des dels CDR, Marina Morente ha remarcat que s'ha de garantir que "l'Estat no pugui manipular els resultats", i ha cridat a voluntaris que es facin apoderats de qualsevol de les tres llistes independentistes.





Pairó ha explicat que la CUP s'ha implicat activament en la iniciativa, mentre que JuntsxCat i ERC col·laboraran i es coordinaran amb ella ja que, segons el dirigent de l'ANC, tenen unes "dinàmiques electores amb unes mecàniques preestablertes" en aquest àmbit, però ha dit que apareix també el seu logo al cartell de la campanya.





La ANC i els CDR volen que la campanya tingui "una persona a cada taula", i han explicat que estan desenvolupant una aplicació per transmetre els resultats a un centre de dades, en què hi haurà unes 250 persones validant els resultats que els vagin arribant dels apoderats.





Pairó ha explicat que l'escrutini paral·lel es podrà seguir en temps real en un web -encara no activa-, i ha assenyalat que es podrà seguir en un escenari a la plaça Universitat, en el qual no es descarta que hi hagi parlaments.





"MENYS GARANTIES QUE EL 1-O"





La número 4 de la candidatura de la CUP-Crida Constituent per Barcelona, Maria Ballester, ha remarcat que consideren discutibles les garanties democràtiques per a aquests comicis: "Hi ha menys garanties per al 21-D que per a l'1-O", ha dit.





Ha preguntat a forces polítiques que es van queixar de les garanties democràtiques del referèndum si consideren que ara sí que es donen, davant d'un Estat que "dobla la policia a les escoles" i no permet observadors internacionals com a mostra de les garanties que proporciona.





Ballester ha dit que les garanties "són les que posen les persones", i ha dit que la CUP compta amb 5.000 apoderats per a aquestes eleccions, als quals se sumen 300 voluntaris de l'ANC que s'han apuntat ja a la campanya, per a les 5.400 taules amb les que es comptarà en les eleccions.