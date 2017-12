Iceta adverteix sobre una victòria dels independentistes: "la ruïna serà total"

Adverteix que la CUP seguirà governant.





El candidat del PSC a les eleccions del 21 de desembre, Miquel Iceta, ha alertat aquest divendres que "si els independentistes guanyen les eleccions la ruïna de Catalunya serà total i completa", i significarà que el Govern tornarà a estar en mans de la CUP.





Ho ha fet en un míting a El Casal d'Amposta en el qual també han participat el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig; la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra; la líder de la llista del PSC per Tarragona, Rosa Maria Ibarra; el 'número 3', Joan Caballol; la 'número 4', Bibiana Porres, i el president del Consell Comarcal del Montsià, Francesc Miró.





Iceta ha explicat que més de 3.000 empreses han traslladat la seva seu social o fiscal pel procés independentista i que més de 300.000 catalans han canviat els seus estalvis.





"Quantes més volen que es vagin fins a reconèixer que han fet mal al país, disculpar-se i acceptar que han de canviar de polítiques?", Ha expressat el socialista.





Segons la seva opinió, ha arribat el moment de canviar de rumb i donar estabilitat i tranquil·litat, i s'ha ofert a liderar aquest procés ia evitar "quatre anys més parlant del 155 o de la crònica judicial perquè aquest país no s'ho mereix".





EL CANVI TRANQUIL





"Per votar Miquel Iceta no cal ser socialista, sinó tenir una mica de seny", ja que es tracta de l'opció més transversal i la que garanteix el canvi tranquil que necessita Catalunya, ha reivindicat, i ha dit que és possible que el PSC pugui guanyar les eleccions tant en vots com en escons.





Ha alertat que votar ERC o JuntsxCat és "tornar a posar el país en mans de la CUP i seguir en una aventura condemnada al fracàs", mentre que ell ofereix revertir la situació entre tots, des de l'acord i el diàleg.





"No deixem que arruïnin el nostre país, ja ens han deixat a la vora del precipici i ara volen que fem un pas més al capdavant, n'hi ha prou", ha clamat Iceta, que ha reivindicat que contra això no val simplement en dir 'no' a tot com fan Cs i el PP.





CATALUNYA RICA I PLENA





El PSC té un projecte de reconciliació per aconseguir "que Catalunya torni a ser rica i plena" amb solucions catalanistes, pragmàtiques i d'esquerres que lluitin per la millora de l'autogovern i el finançament des de la lleialtat a la llei i l'Estat.





Iceta ha reivindicat el lideratge a la Comunitat Valenciana de Ximo Puig, que ha sabut "unir sensibilitats, vestir una alternativa progressista i defensar els interessos de la seva terra des d'una visió de conjunt: això és el que vull jo".





"Catalunya és un país molt gran, no ho fem entre tots, per deixadesa, un país més petit", sinó que cal deixar de mirar-se al melic i començar a avançar cap a la reconciliació tots junts, ha clamat.