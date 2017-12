Agredeix sexualment la seva assistenta i dispara a un Mosso a Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Ventalló, Girona, per haver agredit sexualment i retenir la seva assistenta, i haver disparat a un agent dels Mossos.





Els fets van passar aquest dijous, quan a les 08.20 hores la parella de la cuidadora domèstica va trucar al 112 perquè deia que havia anat a treballar i que no la deixaven sortir.





Els Mossos van anar a la casa on treballava com a assistenta i es van trobar a un home nu al balcó i amb una arma d'aire comprimit, els agents van preguntar on era la dona i ell la va mostrar també nua i la va tornar a fer entrar dins el domicili.





A continuació, l'home va treure una arma de perdigons i va disparar a un agent dels Mossos, a qui va ferir lleument al colze, però després d'una mediació els agents van aconseguir que baixés a la porta, on va ser detingut.





El detingut, un home de 58 anys i nacionalitat espanyola, està acusat dels presumptes delictes de detenció il·legal, lesions, atemptat contra agents de l'autoritat i agressió sexual, aquest divendres ha passat a disposició judicial a Figueres (Girona) i ha ingressat a la presó.