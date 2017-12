El 80% dels espanyols creu que els partits polítics són corruptes

Segons l'Eurobaròmetre.





El 80% dels espanyols denuncien que la corrupció està "generalitzada" en el si dels partits polítics i el 74% la percep entre els mateixos polítics, els percentatges més elevats a tota la UE, segons els resultats d'un Eurobaròmetre.





En el conjunt de la UE, el 56% dels europeus creuen que la corrupció està generalitzada entre els partits polítics i el 53% així ho creu en el cas dels polítics al seu país.





Després d'Espanya, francesos (76%) i portuguesos (72%) són els que creuen que hi ha més corrupció entre els partits polítics.





En canvi, polonesos i danesos són els que menys corruptes veuen als seus polítics.





CONTRACTES PÚBLICS





El 45% i el 50% dels espanyols denuncien una gran corrupció, respectivament, entre les autoritats responsables de la concessió de contractes públics i permisos de construcció, per sobre de la mitjana a la UE, que cau al 43% i 42% en cada cas.





Els espanyols, a més, són els segons a Europa on creuen que més estesa veuen la corrupció també en el si dels bancs i les institucions financeres, cosa que creu el 52%, molt per sobre de la mitjana del 33% a la UE. Només els portuguesos creuen que hi ha més corrupció en el seu sistema bancari (63%) i, els que menys, finlandesos (10%) i estonians (11%).





JUTGES I POLICIA





Pel que es refereixen al problema de la corrupció en el sistema judicial, el 23% dels europeus creu que hi ha una corrupció estesa entre els tribunals i el 21% en el cas del seu Fiscalia General, percentatges que entre els espanyols puja al 32 % en els dos casos.





Els ciutadans de Croàcia (58%) i Bulgària (56%) són els que veuen més corruptes als seus jutges i els que més corrupció denuncia en el seu Fiscalia General són, de nou, búlgars (44%) i lituans (42%), mentre que els que menys corrupció veuen entre els seus jutges i el seu Fiscalia General són danesos i finlandesos (5% i 6%, respectivament, en sengles casos).





En el cas de la Policia i les autoritats duaneres, el 31% dels europeus creuen que hi ha un problema de corrupció estès en aquests cossos, percentatge que puja fins al 39% entre els espanyols. Els que denuncien major corrupció en la força policial són els búlgars (72%) i els que menys danesos (9%).





EL SECTOR PRIVAT





Pel que fa al problema de la corrupció en el sector privat, el 40% dels europeus creuen que hi ha molta corrupció a les empreses, nou punts percentatges menys que entre els espanyols. Els ciutadans de Suècia (59%) i els Països Baixos (54%) són els que veuen un major problema de corrupció en les empreses.





Els espanyols són els segons a la UE que més creuen que la corrupció ha augmentat en els últims tres anys al seu país (63%), només per darrere dels xipriotes (68%). La mitjana europea es queda en el 43% i el 36% dels europeus creuen que el nivell de corrupció no ha variat.