Nacionalismes: El bo, el dolent i el lleig

Mai ho ha tingut fàcil la Unió Europea. Des de la seva fundació de la mà de Robert Schuman, seguint el guió dictat sibil·linament per Jean Monnet, es va proposar afaitar el malèvol efecte de l'acció dels propis socis del nou invent. Però havia de comptar amb la seva explícita col·laboració. Era com esperar que el malalt terminal ajudés a la seva mort.





L'estat-nació, aquest descobriment tan europeu que hauria d'estar cobrant drets d'autor a tota la humanitat, era el dolent de la pel·lícula.





Per aquest motiu el remei menys dràstic fos la combinació de la supervivència de l'estat al costat del naixement i desenvolupament d'una vaga identitat supranacional, tan etèria que Jacques Delors el va anomenar un OPI (Objecte Polític no Identificat).





Durant diverses dècades aquesta estratègia va funcionar acceptablement. Però entre les reticències del Regne Unit, que sempre ha estat més fora que dins de la UE (i més acusadament absent quan precisament habitava en el seu interior) i la mania de De Gaulle per la seva "Europa de les Pàtries", la criatura va anar creixent més a cop de l'augment del nombre dels seus membres i l'amenaça de la Unió Soviètica, que per la seva pròpia fortalesa.





Però no només va sobreviure, sinó que es va convertir en el pitjor experiment d'integració regional del món, si es descarten tots els altres (reescrivint l'ocurrència de Churchill sobre la democràcia liberal).





El balanç de l'aportació de la UE a la pacificació i democratització del continent, a la seva aportació com a model (o, almenys, com a punt de referència) de cooperació entre els estats, és notable, amb tendència a excel·lent.





Però Monnet i Schuman, i també Thatcher i De Gaulle, no semblaven comptar amb una variant de la nació que s'havia fusionat amb l'estat. Van reaparèixer, es van crear, es van inventar, es van imaginar, es van rescatar (de tot hi ha a la vinya del senyor Europa) unes nacions oblidades, amagades, reclamades.





Van començar a exigir un lloc al sol en companyia dels sòlids estats-membres de la UE. La qualitat de "nació" dels estats ortodoxos coincidia amb la dels nacionalismes, tant dels de base ètnica (en el camí romàntica del Volk alemany) com els basats en la voluntarietat exercida mitjançant la celebració del plebiscit diari de Renan.





Tots eren inventats, imaginats, segons la pionera definició de Benedict Anderson en el seu pioner llibre Imagined Communities.





La catifa europea, coincidint amb la desintegració de la Unió Soviètica, i la normalització política a l'est del mur de Berlín, va ser atestant el despertar de nombroses belles dorments que només esperaven el petó miraculós del príncep nacionalista. Els estats-nació tradicionals no estaven preparats per a aquest curiós miracle.





Per exemple, França creia haver-ho resolt per l'acció efectiva de l'Etat, que havia construït la nació francesa, curiosament seguint el procediment de la piconadora de Napoleó.





Amb la desintegració de Iugoslàvia, aquesta entelèquia pràctica de Tito, ia les alarmes es van encendre amb força inusitada. Les nacions reconvertides en províncies federals van reclamar el seu lloc. La artificial Txecoslovàquia es "va normalitzar" en el divorci de vellut. Però les "nacions" adormides van sortir a la superfície com els teixons de la seva hibernació. ¿I, d'allò meu, què ?, van reclamar els oblidats.





La crisi econòmica va augmentar les reclamacions dels pretendents a ser reconeguts com a estats-nació més enllà de diverses fórmules de semi-federalisme, autonomisme o regionalisme interior.





L'impacte de la immigració exterior i els moviments interiors, afavorits per innovadors procediments com Schengen, va incidir amb força en societats que havien funcionat més bé que mal en el seu "multiculturalitat" interior.





Però els nous nacionalismes intra-estatals van identificar com opressius no només als socis comunitaris de la UE, sinó també a la pròpia entitat continental.





Com ha demostrat dramàticament el nou reclam de l'expresident català Carles Puigdemont, de ser meta anhelada de pertinença i reconeixement internacional, la UE s'ha convertit en el nou enemic de la senda cap a la independència.





La causa ha estat la contundència amb què l'establishment de Brussel·les ha tractat els requeriments de l'independentisme, abans i després del fallit referèndum. El trio d'Ennio Morriconi s'ha completat: a bo (Catalunya independent) i al dolent (l'estat espanyol) s'ha unit el "lleig" (la UE).





D'aquí que Brussel·les s'enfronti ara a un dilema: insistir en la llei comunitària a peu de la lletra o analitzar el nou fenomen.





Mentre "Europa" segueixi sent una realitat estrictament històrica, cultural, geogràfica, "civilizacional", amb fronteres precises (però mai confessades en públic), i la Unió Europea segueixi sent una organització d'estats, el problema dels governs seguirà sent doble: funcionar com a ens col·lectiu i com a "nacional". Però hauran de resoldre els seus propis problemes "nacionals".





La "nació" basada en l'argument de la decisió renaniana és la més fàcil de crear (no es necessita una base ètnica, racial, religiosa). Però és la més cara. Ha de retre comptes, avantatges, beneficis. La lleialtat gratuïta, simplement com a resultat d'un generós filantropisme a l'inrevés, porta al fracàs.





La manipulada ocurrència genial de Kennedy en el seu discurs de presa de possessió segueix vigent i és garantia de la supervivència política de tot estat-nació. "No pregunteu a Amèrica què pot fer per vosaltres, sinó què vosaltres podeu fer per Amèrica" és un credo que sembla ara esquerdat pels que van votar per Trump.





¿I, d'allò meu, què ?, semblen reclamar els nous nacionalismes europeus. En joc no està només l'essència de l'estat nació, sinó de la mateixa Unió Europea, i d'Europa.