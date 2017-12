Arrimadas acusa el PSC de ser la "via indirecta" per allargar el Procés

En un acte a la Seu Vella de Lleida.





La candidata de Cs a les eleccions del 21 de desembre, Inés Arrimadas, ha sostingut aquest divendres que votar el PSC, que encapçala Miquel Iceta, és una "via indirecta" per allargar el procés independentista, perquè sembla que vol reeditar el tripartit amb ERC , igual que els 'comuns', ha assenyalat en un acte a la Seu Vella de Lleida.





Ha demanat no allargar el procés ni per la via directa de votar a partits independentistes ni tampoc per vies indirectes, sinó apostar per un canvi, que "no és reeditar un tripartit com sembla que volen fer els senyors de Podem i Iceta", ha afegit davant unes 250 persones, encara que altres s'ha quedat a les portes de l'espai perquè s'ha omplert.





Ha defensat que "l'únic canvi de veritat és el de Cs, l'únic vot clar, nítid i respectuós", amb una candidatura de persones que saben el que és treballar fora de la política, una cosa que és una de les claus de l'èxit del partit, segons Arrimadas.





"És l'hora de la gent normal, honrada, treballadora i que sap que Catalunya som tots i no només una part", ha dit Arrimadas.





Així ha criticat els que creuen que estan per sobre de la resta, pensen que es van a saltar resolucions judicials i no els passarà res i mostren fotografies triturant citacions.





PROTESTES





Ha criticat que independentistes hagin anat a protestar contra l'acte de Cs, davant del qual s'ha concentrat una cinquantena de persones, que no han accedit per la presència dels Mossos d'Esquadra.





"Volem una Catalunya de tots, i no entenem com en un dia de festa algú pugui tenir ganes de rebentar un acte que no sigui el seu", ha lamentat Arrimadas.





Sí que han aconseguit entrar diverses persones, que han cridat 'L llibertat presos polítics' en acabar el discurs de Arrimadas; diversos assistents els han retret l'acció, i alguns han cridat a sortir 'Puigdemont a presó' i 'Viva la Guàrdia Civil'.





Protestes com aquesta no van a callar Cs, segons ella: "La força dels nostres arguments i la nostra estima per Catalunya és tan gran que no ens van a callar, sinó que cada dia som més", pel que ha augurat que Cs aconseguirà 1 tercer diputat a Lleida, on va obtenir dos a les eleccions catalanes de 2015 i on va guanyar JuntsxCat amb deu.





"AIXECAR CATIFES"





Ha dit que vol ser la presidenta de les polítiques socials, per al que preveu fer una auditoria a la Generalitat "per aixecar catifes, obrir finestres i veure tots els diners que s'està destinant al procés" i que es va per les clavegueres de la corrupció i els 'xiringuitos' independentistes, per després destinar-los a polítiques socials.





Arrimadas ha citat el canal Segarra-Garrigues, que depèn de la Generalitat però no ha avançat: "Estaven molt ocupats destinant recursos al departament de Raül Romeva, ia aquests viatges que no els han servit per a res".