Domènech critica la polarització de la campanya: "els blocs expulsen a la gent"

Domènech critica la crispació.





El candidat de CatECP a les eleccions del 21 de desembre, Xavier Domènech, ha lamentat la crispació entre els blocs independentista i el dels partits que donen suport l'aplicació del 155 de la Constitució, que es va poder veure al debat de dijous a TVE, perquè "expulsen" a la gent.





"Debats com els que vam veure ahir de la crispació dels blocs el que fan finalment expulsar la gent del propi debat, de com construïm el propi futur, i expulsa també al territori", ha lamentat en declaracions als periodistes després de visitar la fira nadalenca de Tortosa.





El candidat s'ha traslladat precisament a les Terres de l'Ebre, un dels llocs més castigats per la crisi, pel seu impacte en el teixit productiu, en concret en el sector de la fabricació de mobles.





"Aquí redoblem la nostra proposta per crear un pla d'industrialització", ha explicat i ha afegit que és necessari el suport i l'impuls de l'administració, és a dir, que els jugui a favor i no a la contra, per recuperar el teixit productiu de la zona.





També ha anunciat que demanaran un estudi dels cabals de l'Ebre perquè "la salinització del riu està afectant tota la pesca, que ha baixat en els últims anys, ia les granges de tonyina", que són cabdals per al territori.





"Aquests temes essencials per acabar amb la fractures que tenim, queden fora quan els blocs juguen només a la crispació", ha reiterat.