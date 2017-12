Afrontar l'arribada del fred i la grip amb 51.000 empleats sanitaris menys

Per les altes taxes d'interinitat.





La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha avisat que la sanitat espanyola va afrontar l'arribada del fred i la grip amb 51.000 llocs de treball menys des de l'estiu, el que, al seu parer, reflecteix més el "abús" de la contractació d'interins i la precarietat en l'ocupació de les nostres administracions públiques.





"Aquestes xifres d'interinitat no són raonables en àmbits fonamentals del nostre Estat del Benestar. A més, posen de manifest la necessitat de desenvolupar el pla d'estabilització en l'ocupació que es va signar el passat mes de març amb el Ministeri d'Hisenda", ha dit el sindicat.





No obstant això, CSIF ha constatat que les comunitats autònomes han retallat més de 64.000 places de les previstes en Sanitat i Educació, com a conseqüència de la disparitat de criteris a l'hora de determinar l'ocupació interí.





Per això, el sindicat ha manifestat la seva preocupació per la "disparitat" de criteris entre les comunitats autònomes per determinar el nombre de places, pel "retard" que s'està produint en la convocatòria de les ofertes d'ocupació pública i per l ' "absència "de projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al proper any.





UNIFICAR CRITERIS





Així, ha reclamat al Govern central que unifiqui criteris amb les comunitats autònomes per garantir que s'estabilitzin totes les places previstes i que garanteixi el desenvolupament de les ofertes d'ocupació pública, mitjançant l'aprovació d'un decret al Congrés dels Diputats, en el cas que no sigui possible aprovar uns pressupostos per al proper any.