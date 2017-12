La societat civil catalana davant el 6-D

Acte d'homenatge a la Constitució, el dia 6 de desembre





Fins fa pocs mesos, la majoria de ciutadans catalans que se sentien demòcrates i inequívocament constitucionalistes guardaven un prudent silenci, entre anestesiats i atemorits per la totpoderosa i desafiant Generalitat (Govern, Parlament, Diputacions i Ajuntaments) que controla, a més del ingent pressupost del sector públic, proper als 40.000 milions, gairebé tots els òrgans rectors d'institucions públiques i semipúbliques i els omnipresents mitjans de comunicació, sempre disposats a difondre les consignes del règim nacional-secessionista, ja desqualificar i estigmatitzar als que gosen oposar-se al seu pla de constituir un estat independent en forma de república. La situació ha canviat notablement aquesta tardor però les amenaces a la llibertat i igualtat dels espanyols seguiran molt presents després de les eleccions autonòmiques del 21-D.









EL DESPERTAR DE LA SOCIETAT CIVIL CATALANA





El passat 30 de setembre, les associacions cíviques Espanya i Catalans, Somatemps, Regeneració Democràtica, Moviment 12-O i Professors pel Bilingüisme van desafiar un cop més al poder establert i van convocar una manifestació a Barcelona que va aconseguir un notable èxit d'assistència. Va ser el tret de sortida de les tres manifestacions multitudinàries que es van celebrar els dies 8, 12 i 29 d'octubre, en què centenars de milers de catalans van prendre els carrers de Barcelona per reclamar llibertat, democràcia i respecte a la Constitució ia l'ordenament jurídic . Les seqüeles d'aquestes mobilitzacions s'han deixat sentir també en infinitat de manifestacions i concentracions en altres ciutats de Catalunya, les últimes a Badalona i Girona el 25 i 26 de novembre, respectivament.





Aquestes mobilitzacions recents fan més meritòria si és possible la tenaç tasca de resistència que aquestes modestes associacions han desenvolupat des de 2012 per mantenir vives a Barcelona les celebracions de la Festa Nacional d'Espanya el 12 d'octubre (12-O) i l'aniversari de la ratificació de la Constitució Espanyola el 6 de desembre (6-D). Així caigués un sol de justícia o bots i barrals, gairebé sense recursos i conscients que el seu esforç tenia un valor merament testimonial, alguns catalans es van obstinar a mantenir encesa la flama de la llibertat i la justícia, la igualtat i la pluralitat a Catalunya, fent oïdes sordes a les sempre inmisericordes desqualificacions dels mitjans de comunicació, i sobreposant-se a la incomprensió d'altres associacions i partits.





En 2014, vaig publicar un article titulat "Ausencias significativas" (Crònica Global, 9 de desembre) en què lamentava que "gairebé tots els partits polítics i algunes associacions van decidir que els seus líders tenien coses millors de les que ocupar-aquest dia, i en lloc de mobilitzar les seves bases van celebrar l'efemèride per separat, bé aquell dia bé uns dies abans ". La situació ha millorat molt des de llavors i les manifestacions del 8, 12 i 29 d'octubre a Barcelona van comptar amb el suport de totes les associacions constitucionalistes. Malgrat que un mitjà de comunicació va anunciar fa uns dies que Societat Civil Catalana (SCC) renunciava "a manifestar-se el dia 6 ... per no enfrontar als partits constitucionalistes", desitgem i esperem que els actes que l'associació té previst fer a Brussel·les, Washington i Tarragona no siguin obstacle per adherir-se a la manifestació convocada per Espanya i Catalans i altres associacions a Barcelona el 6 de desembre. En cap cas, la celebració de la ratificació popular de la Constitució hauria de ser motiu d'enfrontament entre partits constitucionalistes.









PERILLS DESPRÉS DEL 21-D





L'aprovació de la Constitució de 1978 constitueix una fita sense precedents en la història política d'Espanya perquè, gràcies a ella, els espanyols hem pogut viure en llibertat, concòrdia i prosperitat per primera vegada durant gairebé quatre dècades ininterrompudes. La Constitució és per als ciutadans de a peu la principal garantia de què disposen per aturar les arbitrarietats dels poders executiu, legislatiu i judicial. Per als catalans, la Constitució cobra fins i tot més importància per la inclinació de la Generalitat a saltar-se el ordenament jurídic. Paradoxalment, aquesta mateixa Constitució i la resta de normes democràtiques que pretenien derogar les anomenades 'lleis' de desconnexió són les que ara emparen el dret de Puigdemont, Junqueras i la resta de sediciosos a tenir un judici just.





Contràriament al que afirmen els secessionistes, a Espanya no hi ha presos polítics perquè ningú va a la presó per expressar idees llevat que cometi actes tipificats com a delictes.





Hi ha una segona raó de pes per celebrar el XXXIX aniversari de la Constitució aquest 6-D. Com els bolets en una tardor plujós i benigne, cada dia apareix una nova proposta per reformar la Carta Magna amb l'excusa de posar-la al dia. Alguns es mostren escandalitzats perquè han passat 39 anys i ens hem endinsat en el segle XXI amb una Constitució del XX. L'assumpte porta anys cuejant i hi ha tantes propostes sobre la taula i amb fins tan diversos que resulta difícil augurarles molt futur. Algunes afecten detalls relativament nimis que en res impedeixen el normal funcionament de les institucions però hi ha altres que podrien aprofundir les desigualtats entre espanyols, limitar subreptíciament la llibertat de circulació i augmentar, en lloc de reduir, les disfuncions administratives i els conflictes competencials.





Hi ha reformistes que advoquen per aplicar el principi de proporcionalitat de manera estricta, altres partidaris de convertir el Senat en una 'autèntica' cambra territorial i fins alguns que pretenen eliminar la cambra alta. N'hi ha que volen acabar amb aforaments i diputacions, altres introduir drets socials i alguns reformar el Títol VIII per precisar les competències de cada instància executiva i legislativa; etc. A gairebé ningú sembla haver-se-acudit pensar que els principals problemes a què ens enfrontem els espanyols al segle XXI, inclòs l'auge del secessionisme a Catalunya, podrien no ser culpa de la Constitució ni tampoc resoldre amb la seva reforma. Sent realistes, les úniques reformes imprescindibles són aquelles que podria compartir una majoria qualificada dels nostres representants polítics i acordar-se, per tant, amb molta facilitat.





No em malinterpreti: animo als experts constitucionalistes i administrativistes a seguir avançant propostes de reforma i als ciutadans a estar molt atents per impedir que els donin gat per llebre. Per això, proposo sotmetre cada proposta a un senzill test: Servirà per reforçar la llibertat i igualtat dels espanyols o per blindar i reforçar els privilegis d'uns ciutadans a costa d'altres? Poseu-vos sobre avís quant escoltin al reformista de torn defensar la superioritat del "model federal" per substanciar la noció de 'nació de nacions'; o apel·lar als 'drets històrics' i 'singularitats nacionals' de tal o qual 'poble' per justificar l'establiment d'un "règim jurídic singular 'sobre la base d'una' relació bilateral amb l'Estat'.





M'explico. La recent proposta avançada per un equip de deu catedràtics -cinc d'ells adscrits a universitats catalanes- suggereix que per evitar conflictes competencials "els Estatuts només haurien de ser aprovats pel Parlament autonòmic" i advoca per "reforçar els mecanismes perquè les comunitats autònomes participin en les decisions de l'Estat i la Unió Europea ". Què hauria estat dels ciutadans constitucionalistes a Catalunya si la Proposta de Reforma d'Estatut aprovada pel Parlament el 30 de setembre de 2005 es va s'hagués convertit en llei sense passar pels filtres del Congrés i del Tribunal Constitucional? I, podrien funcionar amb normalitat les institucions de l'Estat i de la UE amb participació de governs com els que ha tingut Catalunya en els darrers 5 anys? Pel que sembla, els líders de Podem i els secessionistes catalans no són els únics entestats a acabar amb Espanya i amb la UE: compten amb la inestimable ajuda d'alguns eminents juristes.