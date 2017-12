ERC reclama la presidència de la Generalitat davant un Puigdemont pròfug

Carles Mundó i Oriol Junqueras





El conseller cessat i número cinc d'ERC a les eleccions catalanes, Carles Mundó, ha apostat aquest divendres per que sigui el seu partit qui lideri el pròxim Govern davant un president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, que és "evident" que té molt difícil tornar a ser investit per la seva situació judicial.





En un míting al Teatre de Blanes davant unes 400 persones, els republicans han donat per fet per primera vegada en aquesta campanya que consideren que Puigdemont no podrà ser investit de nou en el càrrec: "Que Puigdemont pugui tornar a Catalunya per exercir el seu càrrec és poc més que un desig ".





"És evident que si el president Puigdemont i els consellers --que estan en Brussel·les-- posen els peus a Catalunya seran immediatament detinguts i posats a la presó i que no sortiran d'ella durant molt temps", ha tancat el conseller cessat, que va ser posat en llibertat el passat dilluns.





Per contra, s'ha mostrat convençut que una victòria d'ERC en els pròxims comicis exercirà la pressió suficient perquè Junqueras surti de la presó: "Quan hagi passat la campanya sortirà de la presó i prendrà possessió de l'acta de diputat. Hem de ajudar a Junqueras a sortir de la presó".





Mundó ha explicat que l'escenari podria ser el d'un 'Govern legítim' a Brussel·les liderat per Puigdemont, i el d'un Govern a Catalunya executiu, i ha considerat que qui té "la màxima legitimitat" per formar aquest segon executiu és Oriol Junqueras.





"Tindrem un Govern a l'exterior, a Brussel·les, legítim, però necessitem tenir un Govern fort a Catalunya i qui té la màxima legitimitat per fer és qui està a la presó. Ajudem-a sortir de la presó ia tenir un Govern fort a Catalunya" , ha tancat.





Mundó afirma que si Puigdemont tornés no podria convèncer el jutge d'evitar la presó i, davant d'aquesta situació, esgrimeix que ERC és la millor preparada per assumir el lideratge: "No podem mirar cap a un altre costat quan la realitat és tan clara. Des del màxim respecte a Puigdemont, hem de ser intel·ligents i jugar les cartes que tenim".





JUNQUERAS, EL MILLOR PER LIDERAR LA REPÚBLICA





Tot el míting s'ha convertit en la reivindicació que el partit és el millor preparat per liderar el sobiranisme a partir del 22 de desembre, com ha dit la número dos del partit a les eleccions catalanes, Marta Rovira: "Junqueras és el millor candidat per liderar la república fins al final".





El número dos d'ERC per Girona, Roger Torrent, també ha reivindicat a la seva formació sobiranista com la més preparada per governar Catalunya: "És la principal amenaça al bloc del 155. Junqueras els fa por" i per això segueix a la presó, ha interpretat.





EL CATALANISME MAI HA ODIAT A ESPANYA





El diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha demanat per al seu partit l'oportunitat de "liderar el procés" cap a la consecució definitiva de la República catalana, i ha admès que es tracta d'una tasca que no serà immediata sinó que pot durar mesos o anys.





Tardà ha destacat que el seu partit, inspirat per un dels seus exlíders com Josep-Lluís Carod-Rovira, ha evolucionat de l' 'independentisme radical' al 'patriotisme social' i s'ha reivindicat com una formació neta, a diferència d'altres: "Volem una Catalunya en què no hi hagi corrupció, i ha hagut molta".





El número nou d'ERC per Barcelona, l'independent Ruben Wagensberg, ha defensat que ERC no s'hagi presentat en una llista unitària del sobiranisme, al·legant que això és el que hauria volgut l'Estat per "personificar el procés amb un persona" quan és una cosa col·lectiu.





La número 8 d'ERC per Barcelona, l'escriptora Jenn Díaz, s'ha reivindicat com l'exemple que la independència és un moviment molt ampli i transversal, ja que ella és castellanoparlant, filla d'una sevillana i néta d'extremenys, i ha conclòs: "El catalanisme mai no ha odiat a Espanya i mai no ho farà".