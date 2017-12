UGT i CCOO exigeixen un augment del salari mínim per abans de final d'any

Unai Sordo i Pepe Álvarez, líders de CCOO i d'UGT





UGT i CCOO han sol·licitat que el Salari Mínim Interprofessional (SMI) sigui a Espanya equivalent al 60 per cent del salari mitjà del país, tal com fixa la Carta Social Europea, per "corregir l'anomalia històrica" respecte a altres països de la Unió Europea (UE).





El PSOE i el Govern van acordar incrementar l'SMI fins als 707 euros --abans era de 655 euros-- a partir d'aquest 2017, però aquesta quantitat no és suficient per als dos sindicats majoritaris d'Espanya, que han assegurat en un comunicat conjunt que el dret a una remuneració suficient "no es compleix" amb l'actual SMI.





Per això, han instat a resoldre el diferencial entre el salari mínim espanyol i el dels altres països de la UE i han demanat que es reflecteixi el creixement econòmic "en una recuperació del pes dels salaris". "Recordem que l'ajust salarial, baixada de sous, s'ha centrat de forma especialment dura en els sous més baixos", han assenyalat, i han afegit que la pujada de l'SMI és "imprescindible" abans de concloure l'any 2017.





En aquest sentit, les formacions sindicals han apuntat que Espanya té "el quart menor SMI de la UE" en relació al nivell de productivitat dels països que compten amb un salari mínim.





"CCOO i UGT mostrem la nostra disposició a tancar aquesta bretxa de l'economia espanyola, abordant la renovació de la quantia del SMI tal com es va plantejar en la reunió amb la ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, i les Organitzacions Empresarials del dia 19 de setembre", han conclòs.