PDeCAT assegura que Puigdemont tornarà a Catalunya gràcies als vots

Meritxell Borràs a La Garriga aquest dissabte





L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, ha replicat a Esquerra Republicana que Puigdemont tornarà a Catalunya gràcies als vots el 21D.





En un acte a La Garriga en què ha aparegut l'exconsellera Meritxell Borràs (PDeCAT), Lloveras s'ha dirigit a Mariano Rajoy i "a totes les persones que diuen que Puigdemont, els consellers i el Govern legíitmo no tornaran mai a Catalunya" a una clara al·lusió a les declaracions de l'exconseller Carles Mundó d'aquest divendres, que va demanar el vot per a ERC perquè Puigdemont no pot tornar a Catalunya i no podria ser investit per la seva causa oberta als tribunals, encara que el líder de la seva llista, Oriol Junqueras, segueix a la presó d'Estremera. "Sí, i tant que (Puigdemont) tornarà, i ho farà gràcies als vots que dipositarem a les urnes el 21D", ha apuntat Lloveras, que ocupa el lloc número 20 de la llista per Barcelona.





Puigdemont, per la seva banda, ha apuntat en un vídeo gravat des de Brussel·les que aviat es veurà amb els seus simpatitzants a Catalunya. "Segur que si ens ho proposem ens veurem aviat a Catalunya".





Borràs ha reaparegut aquest dissabte en l'acte de Junts per Catalunya entre abraçades i aplaudiments dels seus companys de partit, i ha agraït les cartes i postals de suport rebudes a la presó. Borràs, militant del PDeCAT i que ha decidit no ser candidata de Junts per Catalunya per al 21D, ha aparegut per sorpresa i ha estat convidada a pujar a l'escenari, des d'on ha donat les gràcies als seus companys de partit i als ciutadans que li van donar suport durant la seva estada a la presó, sense oblidar els que encara segueixen a la presó. "No sabeu com de gratificant era rebre les vostres cartes, postals i fotografies que, per un moment, em feien acostar-me a la llibertat", ha afirmat.





Ha admès que "pensa molt" en els que segueixen a la presó -Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart-, als quals ha dit que té ganes de "abraçar fort". Borràs, que va sortir d'Alcalá Meco (Madrid) dilluns passat al costat de Dolors Bassa (ERC), ha aparegut per sorpresa en l'acte electoral amb alcaldes a la localitat del Vallès Oriental.





Tots els presents li han aplaudit a l'entrada de l'Escola Municipal de Música Josep Aymerich, on se celebrava l'acte de campanya, i Borràs s'ha fos en abraçades amb els seus companys. A més de Lloveras, hi eren presents els alcaldes Meritxell Budó, Toni Morral, Miquel Buch -president de la AMC-, Albert Batet i Marc Solsona, entre d'altres, així com la coordinadora general de l'PDeCAT, Marta Pascal, i la número deu de la llista de Junts per Catalunya, Elsa Artadi.