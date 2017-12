Domènech acusa ERC de seguir subordinada a la dreta catalana

Xavier Domènech i Pablo Echenique





El candidat de CatECP, Xavier Domènech, ha preguntat a JuntsxCat i ERC si replicaran el Govern que van fer i el seu full de ruta, ara que el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, centra la seva campanya en erigir-se com el president legítim que els independentistes han investir enfront de la intervenció de l'autonomia.





Ho ha dit aquest dissabte durant un acte en què ha participat el secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique; l'eurodiputada d'IU, Marina Albiol; el secretari d'organització de CatComú, Xavier Matilla, i la número 4 de la llista dels 'comuns', Marta Ribas.





Creu que la llista d'Puigdemont és una coalició del PDeCAT i l'extinta CDC, i augura que ERC li doni suport: "Sembla que ERC mai es vol fer gran, que no volen deixar d'estar subordinats a la dreta catalana, i aquest bloc vol seguir en els fulls de ruta que no han portat enlloc, només a la confrontació entre nosaltres ".





"Vull preguntar als partits independentistes que heu governat fins ara: Què proposeu per al 22 de desembre? S'ha acabat el full de ruta i vam viure un cap de setmana on no va passar res i després el desastre de l'autogovern intervingut pel PP", ha lamentat.





Ha criticat que els defensors del full de ruta des de la Generalitat proposessin "primer unilateralitat, després bilateralitat i després govern simbòlic", i creu que després de les eleccions pactaran de nou per fer el mateix.





Des de la Nova Jazz Cava de Terrassa davant unes 200 persones, ha recordat la dimissió del ja exalcalde egarenc, Jordi Ballart (PSC), a qui assegura que "els seus li van posar pals a les rodes" en el seu intent de municipalització de l'aigua i després que els socialistes donessin suport a la intervenció de l'autogovern de Catalunya.





ELS SOCIALISTES D'UNIÓ I ELS CIUTADANS D'AZNAR





"El PSC ha apostat més per Duran que pels seus alcaldes", ha dit en referència al fet que la llista del candidat socialista, Miquel Iceta, inclou en el número tres a l'exdirigent d'Unió, Ramon Espadaler (Units per Avancar, on també milita Josep Antoni Duran).





Ha reiterat que el candidat de l'expresident José María Aznar no és el del PP, Xavier García Albiol, sinó la de Cs, Inés Arrimadas, i que el líder de la formació taronja, Albert Rivera, "dóna per fet que Miquel Iceta donarà suport a Cs ".





També ha dit que els defensors d'aplicar l'article 155 de la Constitució "viuen de la confrontació, alimentant-se del revers de l'independentisme", per aconseguir vots en favor de Acostades.





Domènech adverteix a més que l'altre front vol que governi el candidat Carles Puigdemont, i ha conclòs: "En els dos blocs tenim a la dreta. Acabi com acabi tenim a la dreta".





"Nosaltres ho tenim molt clar. Proposem que Catalunya avanci i no retrocedeixi. Proposem revertir totes les retallades davant els partits que es diuen progressistes, però que avancen cap a Cs o CDC", ha tancat.