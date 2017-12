García Albiol assegura que ERC i JuntsxCat es barallen per no tenir a qui dividir

García Albiol entre Dolors Montserrat i Andrea Levy





El candidat del PP a les eleccions, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat que els partits independentistes estan instal·lats constantment en el conflicte i que ara no tenen a qui dividir ni amb qui barallar-se i per això "es dediquen a treure's els ulls entre ells".





Ho ha dit en un dinar-míting aquest dissabte a Sant Sadurní d'Anoia davant d'un centenar de simpatitzants, acompanyat de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat --natural de la localitat--, i de la número dos per a les eleccions , Andrea Levy, entre d'altres.





Albiol s'ha referit així implícitament a la relació entre ERC i JuntsxCat: aquest divendres els republicans van reivindicar liderar el proper Govern davant un president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, que és "evident" que tindrà difícil ser investigo per la seva situació judicial.





El popular s'ha dirigit als no independentistes per demanar-los el vot al advertir-los que els altres partits autodenominats constitucionalistes, PSC i Cs, poden "tenir temptacions d'arribar a acords amb partits molt poc presentables des del punt de vista constitucional", com ha dit que és CatECP.





"El dia 21 tenim l'opció d'enviar a l'independentisme al bagul dels records; aconseguir que passi a ser història", ha insistit Albiol, que considera que per això és necessari que el PP tingui un bon resultat en els comicis per ser fort en al Parlament.





El popular ha tornat a reivindicar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució --amb el qual es va cessar al Govern independentista i es van convocar eleccions-- perquè "ha retornat l'estabilitat a Catalunya".





CONSUMIR CAVA CATALÀ





Albiol ha aprofitat que Sant Sadurní és la capital del cava per fer una crida a que se segueixi consumint, igual que altres productes catalans durant tot l'any: "No per ser catalans, sinó per ser molt bons".





També ha tingut paraules d'elogi per a Dolors Montserrat, a qui recentment la CUP va demanar declarar-la persona 'non grata' a la seva localitat natal, encara que finalment la proposta va ser rebutjada en un ple de l'Ajuntament.





"Molta força ia seguir com fins ara", ha expressat Albiol a la ministra, subjectant un cartell davant els assistents al míting amb la cara de Montserrat i la reivindicació que és una persona "molt grata 'al municipi.