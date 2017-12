Iceta acusa els independentistes d'haver deixat "a molta gent Ã²rfena"

Pere Sáanchez i Miquel Iceta aquest dissabte a Tarragona





El candidat socialista a les eleccions catalanes, Miquel Iceta, ha definit aquest dissabte el PSC com "la gran casa d'acollida" del catalanisme, després que s'hagi integrat en les seves llistes a persones d'un ampli ventall ideològic.





Ho ha fet en un míting davant més de 500 persones al Palau de Congressos de Tarragona en el qual també ha participat el líder del PSOE, Pedro Sánchez; l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, i la candidata per Tarragona, Rosa Maria Ibarra.





El procés independentista "ha deixat a molta gent òrfena" i Iceta assegura que el PSC vol acollir-los a tots --el seu definició de 'gran casa d'acollida' parafraseja el projecte de l'extinta CDC liderada per Artur Mas: la 'Casa gran del catalanisme '-.





Ara el PSC vol ocupar també aquest espai i presenta com a aval l'haver incorporat a les seves llistes a Units per Avancar, partit fundat per exdirigents d'Unió, així com a sectors federalistes i exrepresentants de Podem.





DEIXAR EL CONFLICTE PERMANENT





Iceta, que aspira a aconseguir 5 escons procedents de Tarragona, ha destacat que el 21-D els catalans es juguen el seu futur: "Triem entre seguir per un camí que porta al desastre o un canvi de rumb per tornar al camí de la prosperitat" .





Ell s'ofereix a liderar aquest procés per la seva "caràcter, projecte, aliances, ganes i experiència", i amb una recepta: representar a tots els catalans, no fer polítiques de blocs i donar millores socioeconòmiques a Catalunya.





Ha demanat "combatre la resignació i deixar el conflicte permanent", perquè creu que la unitat civil i la reconciliació són dos requisits imprescindibles per poder arribar a qualsevol pacte.





"Tornem al que ens ha ensenyat el catalanisme, que és que units guanyem i dividits perdem", i s'ha compromès a que catalanisme i justícia social siguin els seus dos grans banderes.





També ha promès deixar-se la pell perquè Catalunya tingui més autogovern i un millor finançament, i per això serà molt exigent amb el Govern central, sempre des de la lleialtat.





Ha agraït el suport de Pedro Sánchez i li ha exalçat com el garant d'una Espanya millor que avanci cap a un model federal i reformi la seva Constitució.





Vol que aquesta reforma compti amb l'aplicació activa i influent de Catalunya i espera que arribi en 2018, any en què celebrarà el seu 40 aniversari: "Tindrà 40 anys la nena. Anem a donar-li 40 més".





L'OBLIGACIÓ DE PENSAR EN TOTS





Josep Fèlix Ballesteros ha reivindicat el paper dels alcaldes i el seu deure de governar pel bé de tota la ciutadania, li hagin votat o no: "Tenim l'obligació de pensar en tots".





A més, ha destacat que els socialistes es comprometen a fer una cosa tan "subversiu i revolucionari com garantir la normalitat, donar solucions i oferir propostes".





També ha reivindicat les polítiques encaminades a millorar la vida dels ciutadans i el projecte europeu: "Ni un president a Brussel·les ni 4 il·lustrats ens ho faran perdre".





I ha fet broma amb els balls d'Iceta, després que els seus assessors li hagin recomanat mesura: "Balla. Ens agrada que balls. Tingues en compte que quan siguis president de la Generalitat tindràs poc temps per ballar".