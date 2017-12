Homenatge a Pablo Iglesias: "És patrimoni de tota Espanya"

Homenatge a Pablo Iglesias al cementiri civil de Madrid





El PSOE i UGT han homenatjat aquest dissabte al cementiri civil de Madrid la figura Pablo Iglesias Posse, en el dia en què es compleixen 92 anys des de la seva defunció.

A l'acte, que s'ha celebrat al cementiri civil de Madrid, han acudit el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, el seu homòleg a Madrid, Luis Miguel López Reillo, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, el secretari general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, el portaveu del PSOE a l'Assemblea de Madrid, Ángel Gabilondo, així com diputats regionals i regidors socialistes.





Durant la seva intervenció, José Luis Ábalos ha assenyalat que Pau Iglesias és "patrimoni de tota Espanya" ja que sense ell és "impossible entendre la història" del nostre país. "Ens queda reivindicar la seva figura i la seva política", ha afegit.

Un argument amb el qual coincideix el sindicalista Pepe Álvarez, que ha demanat "justícia" per a aquesta personalitat, que "és el fundador del que després ha estat l'esquerra d'aquest país".





Per la seva banda, Franco ha definit el fundador com un "rebel" que "ha marcat el camí". A més, ha recorregut a Iglesias per donar un missatge de cara a les pròximes eleccions electorals autonòmiques i municipals de 2019. "Anem a conquistar els governs des de la fermesa que ens ha ensenyat Pablo Iglesias", ha expressat.





Gabilondo que ha assistit a la celebració ha volgut ressaltar la "memòria i gratitud" d'aquest tipus d'homenatges. "En aquest moment que hi ha tantes dificultats, desigualtats i dificultats està bé tenir referències".





A més, López Reillo ha explicat les millores que s'han aconseguit durant els anys de democràcia i ha demanat al president del Govern, Mariano Rajoy, que es derogui la 'llei mordassa'. A més, en aquesta línia, ha indicat que la reforma laboral ha estat "el més greu que ha passat" en aquests anys.





El secretari d'UGT a Madrid també ha indicat que des del sindicat van a "intentar recuperar la memòria històrica" dels militants morts durant la Guerra Civil. Com a final de l'acte, assistents i militants han cantant 'La Internacional'.