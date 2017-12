Els candidats d'ERC discrepen sobre la possible presa de possessió de Junqueras

Rufián, Mundó, la cadira buida de Junqueras, Romeva i Castellà





ERC ha seguit defensant aquest dissabte la seva voluntat que presideixi la Generalitat el seu candidat, Oriol Junqueras, però s'ha reflectit en un acte de campanya que no tots tenen clares les seves possibilitats reals que prengués possessió i exercís el càrrec, tenint en compte que està empresonat i que a més, si sortís, seguiria immers en un procés judicial.





En un míting a la Plaça Mediterrània de Vilanova i la Geltrú, el primer a al·ludir a això ha estat el número 15 de la candidatura i portaveu de Demòcrates, Toni Castellà, que ha avisat que podrien no prendre possessió ni Junqueras ni el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ara a Bèlgica.





"Podria ser perfectament que el president Puigdemont no prengui possessió. Pot ser perfectament que el nostre cap de llista, Oriol Junqueras, malauradament no prengui possessió", i ha reivindicat que ERC és la millor capacitada per guanyar els comicis.





Davant d'un escenari d'incertesa sobre si Puigdemont i Junqueras podrien ser investits, Castellà ha conclòs que la millor opció per als sobiranistes és votar ERC, perquè "la prioritat és guanyar a Ciutadans (Cs)".





Això contrasta amb el que va dir el divendres a Blanes (Girona) l'exconseller i número 3 de la llista, Carles Mundó, que va dir sobre Junqueras: "Quan hagi passat la campanya sortirà de la presó i prendrà possessió de l'acta de diputat. Hem de ajudar a Junqueras a sortir de la presó".





En aquell acte Mundó també va dir que Junqueras era qui tenia "màxima legitimitat" per liderar el Govern català i ha assegurat que, si l'independentisme guanya a les urnes, pressionaria perquè el líder republicà pogués sortir de la presó.





AJUDAR MARTA ROVIRA PERQUÈ ÉS EL QUE VA DEMANAR ORIOL JUNQUERAS





En el míting d'aquest divendres també ha parlat l'exconseller i número 3 de la llista, Raül Romeva, que està convençut que Junqueras sí que podrà ser president, en contraposició al que havia dit Castellà minuts abans.





Per Romeva, l'única possibilitat que tenen els presos sobiranistes de sortir de la presó és una victòria d'ERC en els comicis i que Junqueras sigui president: "Guanyem amb claredat i amb contundència i fem president a algú que està a la presó indignament i amb motius inexcusables".





En la mateixa intervenció ha lloat el paper de la número 2 de la candidatura i secretària general, Marta Rovira, a la qual atribueix un paper clau: "Hem de ajudar-la a seguir liderant aquesta candidatura perquè és el que Junqueras ens va demanar".