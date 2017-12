Pedro Sánchez aposta per lluitar per la sanitat, l'educació i la dependència

Pedro Sánchez al Palau de Congressos de Tarragona aquest dissabte





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dissabte una participació massiva a les eleccions catalanes per acabar amb l'etapa independentista: "Si tu no hi vas, ells es queden. Si tu no hi vas, ells continuen amb la deriva secessionista".





Ho ha dit davant de més de 500 persones durant un míting al Palau de Congressos de Tarragona del candidat del PSC a les eleccions, Miquel Iceta, i en el qual també ha participat l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, i la candidata per Tarragona, Rosa Maria Ibarra.





Sánchez ha cridat a mobilitzar massivament ja que cap socialista es quedi a casa el 21 de desembre: "Em dirigeixo a la gent d'esquerres ia la qual, sense ser d'esquerres, vol que canviïn les coses".





Els ha demanat votar a Iceta perquè representa el canvi tranquil que necessita Catalunya i perquè "és l'únic que pot articular la unitat entre els catalans".





A més, és "un bon home, intel·ligent, íntegre, capaç i que si és president posarà els interessos dels catalans abans que res" i per sobre de qualsevol altre interès, i assegura que no s'hagués arribat a la situació actual si ell hagués estat president.





Ha demanat reformar l'Espanya autonòmica per fer-la més federal, i ha dit que el socialisme garanteix que es podrà fer amb diàleg i reconciliació: "Tot el diàleg necessari, però dialogar per unir-nos i no per trencar, per veure com Catalunya es queda a Espanya i no per veure com s'en va".





PER LA REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA PENDENT





Sánchez ha reivindicat una reforma de la Constitució que incorpori millores territorials i també socials: "No solament ha d'haver pares, sinó que ha d'haver mares de la Constitució".





A més, creu que la reforma constitucional ha "atendre les demandes de regeneració democràtica que encara no han estat ateses després del 15M".





El líder socialista ha lamentat que tants anys de procés independentista han deixat greument danyats els drets socials, i ha apel·lat a recuperar-: "No hi ha causa d'esquerres al secessionisme, sinó que les causes per les quals val la pena lluitar són la sanitat, l'educació i la dependència ".





Aquest missatge se l'ha dirigit veladament als 'comuns', als que ha definit com "l'esquerra que es diu casta i pura però no tolera que se li recordi l'error d'haver trencat el govern de Barcelona i no anteposar l'agenda social" a la independentista.





També ha criticat Cs, a qui ha definit com la mitja taronja del PP perquè creu que comparteixen l'ideari de dir una cosa i fer la contrària: "No toleren que denunciem els seus incompliments de l'acord d'investidura, com la protecció dels autònoms i la regeneració democràtica ".





I davant els 'comuns' i el bloc que veu en Cs i PP, Sánchez ha erigit el PSC com "l'esquerra de debò, la veritable alternativa al PP: la proposta d'Iceta és de tots i per a tots".





"Davant els que volen una Catalunya excloent en una Espanya trencada o una Catalunya asfixiada en una Espanya uniforme, nosaltres volem una Catalunya millor en una Espanya diferent", ha defensat.





RECUPERAR DRETS I LLIBERTATS





Ha repassat els grans avenços socials que ha segellat el socialisme i s'ha preguntat què hauria estat d'Espanya si només hagués governat la dreta: "Som socialistes d'esquerres i no trobem cap bandera d'esquerres a la causa secessionista com fan altres".





La democràcia --ha afegit-- és llei i diàleg, no "urnes sense garanties ni inseguretat jurídica", i ha cridat a revertir urgentment la marxa d'empreses de Catalunya i les retallades socials.





"Defensem un canvi segur, l'Espanya que volem que sigui demà i que hem de començar a governar des de ja per recuperar drets i llibertats", ha reivindicat.





Per a ell, els independentistes estat "tan entestats a sembrar la llavor de la discòrdia que s'han oblidat que, per ser president de la Generalitat, no cal donar l'esquena a la meitat dels catalans".





I per això ha agraït a Iceta "que no vagi contra ningú, sinó a favor de la convivència i la concòrdia" i comprometent-se amb la cohesió social que tan valentament han defensat els alcaldes socialistes, segons ell.





"Farem el canvi de rumb que necessita Catalunya i Espanya. Hem de fer moltes coses junts", i s'ha compromès a treballar ell també per la reconciliació i la unitat.





TERRITORIS DIVIDITS





Sánchez creu que els independentistes no són vàlids per a presidir la Generalitat perquè --ha alertado-- no saben quants aturats hi ha a Catalunya, han "trencat unilateralment la convivència" i s'han dividit els territoris.





Tampoc creu que Mariano Rajoy pugui ser un bon president del Govern perquè "ha mirat cap a un altre costat mentre el debat públic l'ocupava l'independentisme a Catalunya".