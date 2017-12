El nivell de pressió arterial pot caure amb el decurs dels anys

La pressió arterial en la tercera edat és objecte d'estudi





Científics de les universitats de Connecticut (Estats Units) i Exeter (Regne Unit) han descobert que la pressió arterial de la gent gran comença a baixar progressivament uns 14 a 18 anys abans de la seva mort, segons els resultats d'un estudi que publica la revista 'JAMA Internal Medicine'.





El treball es va basar en un seguiment dels registres mèdics de 46.634 ciutadans britànics que van morir amb més de 60 anys, i en ser una mostra tan àmplia incloïa a persones que estaven sanes i altres amb diverses malalties.





En l'anàlisi de dades van constatar que els descensos de la pressió arterial eren més pronunciats en pacients amb demència, insuficiència cardíaca, pèrdua de pes al final de la vida i que eren hipertensos a començament de l'estudi.

No obstant això, també es van produir disminucions a llarg termini sense la presència de cap d'aquests diagnòstics.





"El nostre treball ressalta la importància de realitzar un seguiment als pacients majors", ha reconegut l'investigador George Kuchel, un dels autors del treball i director del Centre d'Envelliment a Connecticut.





Tot i això, rebutja que de les seves troballes es pugui interpretar la conveniència de no tractar la hipertensió o interrompre la medicació a partir de determinada edat.





Els metges saben des de fa temps que la pressió arterial va creixent des de la infància fins a l'edat adulta però no estava del tot clar què succeeix en la població més gran, ja que alguns treballs havien atribuït un hipotètic descens a un ús més generalitzat de hipertensius.





No obstant això, en aquest estudi van descobrir que la disminució de la pressió arterial també era present en aquells que no estaven diagnosticats com a hipertensos. A més, l'evidència era clara que les disminucions no es van deure simplement a les morts primerenques associades amb una hipertensió.





"Els estudis observacionals com el nostre han de ser seguits per assajos clínics rigorosos per guiar les pautes de pràctica clínica", ha reconegut Kuchel.