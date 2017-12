El Suprem decidirà el 30 de gener sobre l'adjudicació d'Aigües Ter-Llobregat

Planta dessalinitzadora d'ATLL





El Tribunal Suprem ha de dictar una resolució sobre el recurs de la Generalitat a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va anul·lar el concurs amb el qual es va adjudicar a Acciona la gestió d'ATLL.





Amb aquesta operació la Generalitat va dur a terme la major privatització de Catalunya, que va ascendir a 1.000 milions d'euros, i que anava destinada a tapar el forat del dèficit el 2012.





Agbar va denunciar llavors l'adjudicació davant l'Organisme Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) que va acabar donant-li la raó argumentant que Acciona hauria d'haver quedat exclosa del procediment per l'incompliment d'una de les seves bases.





Des dels seus inicis, l'operació ha estat embolicada en litigis i adversitats per a l'administració d'Artur Mas. Així, el 12 de març de 2015 tal com ha vingut informant CatalunyaPress , el Tribunal Suprem sentenciava que "Aigües Ter-Llobregat (ATLL) està inhabilitada per gestionar el servei d'abastament en alta" del Sistema Ter-Llobregat.





Al febrer de 2016, l'Oficina Antifrau de Catalunya presentava un informe en què es relata com el Grup Acciona hauria desviat 13,3 milions d'euros per serveis que presumptament mai han arribat a realitzar-se entre els anys 2013 i 2015. A través d'un mecanisme de factures creuades entre ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya i Empresa Operadora ATLL i Acciona Aigua, dues filials amb vinculacions amb el grup.





Finalment, en la rèplica a l'auditoria d'aquest any, la interventora va explicar que l'executiu català va provisionar 380.290.000 d'euros -més del que s'estimava públicament davant el "risc" que els tribunals decideixin resoldre el contracte. En concret, l'Administració va admetre que es podria veure obligada a fer front a "possibles indemnitzacions per danys i perjudicis". En un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Acciona va estimar que les compensacions podien arribar als 296 milions d'euros, encara que sense tenir en compte els danys i perjudicis.