Junqueras veu difícil continuar a la presó si ERC guanya les eleccions

Oriol Junqueras aspira a la Presidència de la Generalitat





El candidat d'ERC a les eleccions catalanes del 21 de desembre, Oriol Junqueras, ha assegurat aquest diumenge que una victòria de la seva formació pot influir en el seu empresonament i la seva possible alliberament: "Si guanyem s'ho posareu molt més difícil per mantenir-me en la presó i impedir-me l'exercici d'uns drets dels quals no he estat privat per cap sentència".





En una carta des de la presó publicada a 'El Punt Avui' recollida per Europa Press, ha demanat a la població que votin a ERC, ja que creu que és "un partit fort, cohesionat, generós, amb capacitat de sumar majories transverales, amb una trajectòria honesta, neta sempre, que treballa pel progrés social, que eixampla espais i que porta la República en els seus gens".





Ha defensat que una victòria del seu partit "seria un pas ferm cap endavant i alhora una regeneració de la política catalana i un rearmament en les nostres conviccions", i ha apostat perquè ERC es converteixi en el partit central del sobiranisme, com és el SNP a Escòcia.





Junqueras ha reivindicat que Catalunya "no pot ser patrimoni de ningú" i ha assenyalat ERC com els hereus dels expresidents de la Generalitat Lluís Companys i Francesc Macià, del mes d'octubre del procés independentista, i de l'escola catalana.





Ha destacat que, al seu parer, el partit s'ha sacrificat i ha demostrat generositat, i ha vaticinat que "els pròxims dies l'Estat accentuarà la repressió sobre ERC, és la formació a batre perquè és central i perquè és l'única que pot articular majories guanyadores, desfer empats i teixir complicitats".





Per això, ha cridat a una gran mobilització del vot "per parar els peus als del 155" i donar suport a ERC amb l'objectiu de fer un Govern fort, que sigui més plural que mai i determinat per treballar al servei de la ciutadania, la democràcia, la justícia i la llibertat.





El vicepresident de la Generalitat cessat ha afirmat que tindran "vocació de cohesionar el país" i sumar majories, i que la República catalana ha de plantejar una societat més justa per atraure els catalans que no tenen com a prioritat la independència o que han vist en la corrupció a Catalunya una semblança amb el PP i el PSOE.