Puigdemont insisteix a tornar com a president i veu la reforma de l'Estat com una fantasia

Puigdemont en un acte electoral de JuntsxCat





El candidat de JuntsxCat i president cessat de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha negat aquest diumenge l'existència d'una tercera via a l'independentisme i l'Estat actual, i ha alertat que "l'Estat no vol ser reformat", pel que creu que continuarà sent així durant molts anys.





En una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press, ha rebutjat que la tercera via sigui una alternativa real: "La fantasia més gran que hi ha hagut en l'imaginari polític ha estat la tercera via. Quan algú diu 'tercera via', està dient 'l'Espanya que veieu ara".





"Ens hem equivocat inflant el globus de la tercera via, en lloc de reconèixer que era un eufemisme. És una pura fantasia. L'Estat no vol ser reformat", ha sentenciat.





Per això, Puigdemont ha advertit als que creuen en la tercera via que "l'Espanya que veuen ara és la que quedarà durant molts anys", de manera que demana a la gent contrària a la independència que revisi bé com és l'Estat actualment .





Ha negat que la via unilateral cap a la independència sigui l'única possibilitat, ha defensat que "l'única unilateralitat efectiva és el 155" i ha preguntat als candidats del PSC, Cs i PP, Miquel Iceta, Inés Arrimadas i Xavier García Albiol, si respectaran el resultat del 21-D, encara que guanyin les forces contràries al 155.





També ha rebutjat que hi hagi contradiccions entre ERC, JuntsxCat i la CUP, i ha reclamat unitat: "L'objectiu és compartit. Hem de ser militants de Catalunya més que militants de cada partit. Si no ens despistem a l'horitzó podrem continuar conciliant els legítims ritmes, discrepàncies i matisos".





Puigdemont ha sostingut que, si guanyen els partits contraris al 155, el primer que ha de fer el Govern central és deixar sense efecte la seva aplicació i ha llançat un missatge a la UE: "¿Acceptarà que un estat membre no respecti el mandat de les urnes amb les regles del joc del mateix Estat?".





OBSERVADORS INTERNACIONALS PER A LES ELECCIONS





Ha avisat que "els resultats vindran afectats per una gran anormalitat" pels presos sobiranistes i els consellers cessats a Bèlgica, de manera que ha exigit que hi hagi observadors internacionals revisant les eleccions, valorant la neutralitat dels mitjans de comunicació públics i l'actuació de la policia.





El president cessat s'ha mostrat convençut que prendrà possessió de l'acta de diputat i espera que els seus "drets siguin garantits per tots aquells que s'han passat durant anys i els últims mesos bramant pels drets dels diputats".





Tot i que no descarta tornar a Catalunya abans de les eleccions, ha retret que no poder ser investit president "és una opció antidemocràtica".





"Si diem a tothom que accepti el resultat, si és que jo acabo sent president, no hi ha opció. Acceptar una alternativa és acceptar el que ens està passant", ha manifestat.





Preguntat pel paper del PDeCAT en la llista de JuntsxCat, ha explicat que van decidir "que no era el moment del partit" i ha demanat que sigui més premiat que castigat.





L'ESTAT JUGA A LA CONFRONTACIÓ





Sobre l'euroordre que el Tribunal Suprem va retirar aquesta setmana, Puigdemont ha criticat que, segons ell, l'Estat espanyol està utilitzant una directiva europea per fer política i que "potser a Espanya ho pot fer, però això és Europa; aquí no hi ha jutges amic".





Ha considerat que en la qüestió de l'euroordre ha guanyat i ha defensat que en qüestions democràtiques l'independentisme pot guanyar a l'Estat: "Mentre conduïm la situació en termes democràtics de participació positiva, l'Estat no guanyarà mai. Si l'Estat ens porta al seu terreny de joc, la confrontació, la ulsterización com diuen, perdrem".





Així mateix, Puigdemont ha negat que rebutgés convocar eleccions perquè se li va acusar de traïció i que "el més fàcil hauria estat una resistència física de la Generalitat", però que creu que podia posar en risc la vida de persones.





"Sabia que amb un Estat esperançat pel seu mateix cap d'Estat en el fanatisme, no teníem el dret de posar en risc la vida de les persones", ha afegit.