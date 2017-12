Per a Rivera ni el conformisme del PP ni els complexos del PSC acabaran amb el 'Procés'

Albert Rivera, president de Ciutadans





El president de Cs, Albert Rivera, ha defensat aquest diumenge que en aquestes eleccions catalanes "no serveix el conformisme del PP ni els complexos del PSC, sinó el canvi de Cs", i considera que serà l'únic canvi a Catalunya des que va arribar la Constitució.





"No ens serveix ni el pujolisme ni tripartits ni el 'Procés'. Només ens serveix el canvi", ha remarcat en un acte davant unes 1.300 persones a Tarragona, circumscripció que espera que sigui punta de llança del canvi a Catalunya, per obrir a seu torn una altra etapa a tot Espanya.





Rivera ha criticat socialistes i populars: els uns, per complexos per demanar aplicar la Constitució --en al·lusió implícita a l'article 155-- i els altres, perquè volien eleccions per no perdre escons.





Són dos elements que precisament han representat la solució, segons el líder de Cs, partit que creu que va saber posar rumb i demanar als constitucionalistes "deixar-se de baralles".





Després d'intervenir la candidata, Inés Arrimadas, Rivera ha dit que, si la gent li dóna suport, podrà votar "sense tapar-se el nas, sense patir per si després es fa un tripartit".





Per a ell, els vots a socialistes i populars han servit en el passat com a "moneda de canvi" per pactar amb anteriors governs de la Generalitat, mentre que ningú dubte sobre per què serviran els vots a Cs: per acabar amb el procés independentista.





Afirma que Cs és un partit de gent normal que fa coses extraordinàries, i amb les mans netes: "Per netejar la Generalitat ha d'arribar una presidenta i un partit amb les males netes, no un tripartit", i ha assegurat que Cs aguanta el que el facin fora, tant insults com menyspreus.





No vol imaginar-se que a la nit electoral a Cs li faltin uns milers de vots per frenar el procés independentista, pel que ha cridat a tota la ciutadania a votar, perquè mai es van a poder canviar tantes coses "amb un sol vot".





EL FINAL D'UN MALSON





Sobre els partits independentistes, ha dit que són diversos però que al final són tots el mateix, i que el candidat de JuntsxCat i president cessat, Carles Puigdemont, "és militant del PDeCAT però pensa com els d'ERC i actua com la CUP", i assegura que aquests partits volen unitat de pensament sense diversitat.





"Si arriba el canvi, ningú no us preguntarà si sou o no independentistes. Sereu catalans, espanyols i europeus, que és el que som", i ha acusat Puigdemont d'intentar trencar la societat però generar un efecte pèndol, perquè ha unit més que mai als catalans no separatistes i la resta d'espanyols, segons ell.





Ha garantit que Cs està vacunat contra el nacionalisme, que ha crescut amb el Govern del PP - "alguns s'obliden d'alguns territoris d'Espanya" i després se sorprenen de les conseqüències--, i ha demanat que el 21-D representi el fi d'un malson i l'inici d'un somni.





NOVA ETAPA A TOT ESPANYA





Cs vol un canvi a Catalunya que obri també una etapa a tot Espanya: "Què millor manera d'iniciar nostres governs a tot Espanya que governar on vam néixer i per aturar el procés?".





"Si Cs guanya a Catalunya, recuperarem la senyera com la bandera de tots els catalans" perquè representa les institucions i l'autonomia catalanes que tant van costar aconseguir després d'una dictadura.