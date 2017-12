Pedro Sánchez confia en Iceta per millorar el finançament autonòmic

Pedro Sánchez i Miquel Iceta aquest diumenge a Lleida





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha fet pinya aquest diumenge amb el candidat del PSC pel 21-D, Miquel Iceta, i ha confiat que guanyarà les eleccions: "Es respira un esperit de remuntada".





Ho ha dit duramte un míting de Miquel Iceta al Teatre de l'Escorxador de Lleida, en què també ha participat l'alcalde, Àngel Ros, i el número 1 per Lleida, Òscar Ordeig.





"El PSC està de nou aquí, a la primera línia per a ser la primera força política", segons Sánchez, que ha apuntat que les enquestes assenyalen que els socialistes poden disputar-se la victòria.





Ha destacat que Iceta és l'únic candidat que està fent propostes i que pot solucionar les coses: "No volem ser ni els tercers ni els quarts ni els segons, sinó que volem ser la primera força".





D'Iceta també ha exalçat que centri la seva campanya en propostes en positiu ia favor de la reconciliació, i que és el candidat que "representa la convivència i la concòrdia".





Per això, com ja va fer dissabte a Tarragona i Mataró (Barcelona), ha cridat a la mobilització massiva - "que ningú es quedi a casa" - per aconseguir que Iceta sigui el proper president de la Generalitat.





"Si tu no hi vas, ells continuaran, si tu no hi vas, tornaran a decidir per tu" els independentistes, i cada vot és essencial per aconseguir revertir la situació i canviar de rumb, ha clamat.





SOLUCIONS ALS PROBLEMES REALS





Sánchez també ha exalçat que Iceta plantegi un millor finançament per a les comunitats i ha fet pinya amb ell: "Han sortits tots contra ell, quan el que està fent Miquel és proposar solucions als problemes reals".





I ha explicat que la majoria de competències i serveis per atendre les necessitats socials depenen de les comunitats i que cal que es blindi el millor possible.





També ha destacat que espera que l'any que ve s'obri el debat constitucional, que la Carta Magna "també pugui tenir mares i no només pares", i que es pot avançar cap a un nou model.





Sánchez ha posat com a exemple el PSC i el PSOE per explicar les bondats de les relacions federals: "Estem units, junts, demostrant que podem entendre a Catalunya".





"Això és ser federal, compartir projectes, units en la diversitat però compartint un projecte comú", que és una Catalunya millor dins d'una Espanya diferent, ha afegit.





CANVIAR CATALUNYA PER A CANVIAR ESPANYA





Sánchez ha criticat Podem, "l'esquerra que es diu casta i pura però s'alia amb els independentistes per trencar el pacte a Barcelona amb el PSC"; i també a Cs i el PP, a qui veu iguals.





I també ha carregat contra els independentistes, per "voler trencar Espanya i acabar trencant Catalunya: però aquí està Miquel per recompondre".





"Canviarem Espanya però canviem primer Catalunya", ha sentenciat, afegint que Iceta és la solució al problema i que el socialisme és la veritable oposició al PP.





De fet, ha reivindicat que les polítiques progressistes del PSOE no tenen res a veure amb les del PP i per això ha rebutjat als que posen a tots dos en un mateix sac: "El PSOE sempre ha estat l'alternativa al PP".





"No ens agrada l'Espanya de Rajoy, i la volem canviar perquè canviï de rumb i reconciliï als seus territoris" després de l'intent de 'Bréxit a la catalana' dels independentistes, ha afegit.