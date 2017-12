Cinc candidatures andorranes es disputen la gestió del nou casino

L'Avinguda Meritxell podria acollir el nou casino andorrà





Amb el país saturat per l’allau de turistes -la previsió era que n’arribessin més de 450.000 al llarg del pont- un equip del Diari d’Andorra publicava un balanç actualitzat de les nou ofertes presentades oficialment per a l’explotació del nou casino.





La sorpresa relativa és que la majoria -cinc- són encapçalades per personalitats del mateix país, això sí, amb el suport d’empreses foranies especialitzades en l’explotació dels jocs d’atzar.





Potser la més cridanera a fora del Coprincipat és la dels germans Higini i Ramon Cierco, els propietaris de l’antiga Banca Privada -BPA-, amb el grup francès Barrière.





També van junts amb un altre operador de l’Estat veí del nord amb àmplia activitat en el sector, Barrière, Àlex Armengol, propietari de l’hotel Roc Blanc i de les termes Montbrió, Guillem Areny, titular entre altres negocis d’un hotel a La Massana, i l’ex síndic (president del legislatiu) Jacint Casal, que va ser promotor del termolúdic Caldea.





Amb el grup català Cirsa es presenta com a màxim responsable Christian Pérez, un dels dos germans propietaris del conglomerat comercial Pyrénées.





Bonaventura Mora, un altre pluriempresari, el cognom del qual evoca la banca -Morabanc- va de la mà de Casinos d’Àustria.





Igualment amb seu austríaca és Novomatic, associada a l’ex cònsul d’Ordino durant dos mandats Ventura Espot i amb Enric Pujal, fill de l’exministre i exportaveu del Govern del mateix nom.





Pel que fa a les ubicacions que es proposen a cadascuna de les candidatures -aspecte força important a l’hora de l’adjudicació- Els Cierco-Partouche aposten per la cèntrica Avinguda Meritxell d’Andorra la Vella, el mateix que Armengol-Barrière; els altres tres trien alternatives, fins a tres en el cas de Mora-Casinos d’Àustria: Caldea, el Centre de Congressos de la capital o el Clot d’Emprivat, zona d’eixample d’Escaldes-Engordany. També proposen situar-lo a Caldea Espot-Pujal Novomatic, o el carrer Prat de la Creu de la capital -on hi ha la seu principal del Govern- i Perez-Cirsa també al Cot d’Emprivat d’Escaldes.





Cal recordar que tret dels preexistents Caldea i el Centre de Congressos de la capital, a la resta de terrenys proposats s’ofereixen construccions d’edificis nous i específics per a complexos que, a més de les activitats de joc, inclourien d’altres com ara hotel, restauració, una sala d’espectacles...





La resta de les ofertes inclouen també participacions menors de residents al país: les franceses PVG Casinos i el grup Raineau; els russos de Mercury i Genting International, filial de la britànic Genting.





L’adjudicació definitiva estava prevista per al febrer de l’any vinent però, segons el mateix Diari, es retardarà una mica, fins al març o l’abril següents.