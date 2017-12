Domènech assegura que el bloc del 155 no té més propostes que la repressió

Els candidats de CatECP a Girona aquest diumenge





El candidat de CatECP a les eleccions del 21 de desembre, Xavier Domènech, ha criticat que el bloc de partits que han donat suport l'article 155 de la Constitució són els que han intervingut l'autogovern perquè no tenien més projecte que "la repressió, i no podien fer una taula de diàleg perquè no tenien res a proposar ".





Ho ha dit aquest diumenge durant un míting al Parc Central de Girona en què han participat la número 2 per Barcelona, Elisenda Alamany, i els números 1 i 2 per Girona, Llorenç Planagumà i Geni Pascual, davant d'un centenar de persones.





Ha advertit que l'expresident José María Aznar ha recomanat el vot per a Cs o per al PP o per PSC: "Incerta glòria la del PSC quan José María Aznar recomana el vot per a tu".





També ha reiterat la seva crítica al bloc independentista i la pressió que considera que la llista encapçalada per Carles Puigdemont fa sobre ERC a exigir-li que li investeixi president, al marge dels resultats dels comicis, quan "el que passi el 21-D serà la voluntat dels catalans ".





Ha afirmat que Catalunya només es pot construir "amb el conjunt del país a través del seu mestissatge i la seva diversitat" i, en aquest sentit, s'ha erigit com l'única proposta capaç de donar una resposta a tota la ciutadania sense deixar ningú enrere .





"Només es pot habar de tu a tu amb Espanya des de la seva diversitat. No des de l'exclusió, sinó des de la inclusió", ha advertit el candidat dels 'comuns'.





En la mateixa línia, Alamany ha lamentat la política del Govern cessat format pel PDeCAT i ERC que assegura que ha generat una confrontació a Catalunya, de manera que rebutja "que un full de ruta fracassada és la condemna d'un país, condemni a la frustració a tota la gent ".





Els 'comuns' faran que els caigui "la careta a molts falsos patriotes, quan diguin alt i clar que estimar un país és estimar la seva gent, perquè les banderes són un símbol que s'aixeca per defensar el país i no una tela per cobrir les seves nyaps i les seves vergonyes ".





També ha criticat els que parlen de democràcia i reconciliació però van donar suport aplicar el 155 de la Constitució: "Com es pot aspirar a governar la Generalitat havent donat suport al 155, que és el que suspèn la Generalitat? Vergonya!".





El candidat per Girona ha criticat que la candidata de Cs, Inés Acostades, afirmi que hi ha gent que s'ha quedat en 1714, mentre ells construeixen el futur.





"Mentida! Ens ho volen robar tot", ha clamat, i ha retret que donin suports a tractats transcontinentals de lliure comerç, que creu que aprofundeixen en la desigualtat dels ciutadans.