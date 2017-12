La borrasca 'Ana' posa en alerta vermella a nou províncies per risc extrem de vent i precipitacions

Alerta vermella per vents, precipitacions i fort onatge





La ciclogènesi explosiva 'Ana' romandrà fins al final del dilluns a la Península Ibèrica i Balears i també provoca forts onatges i precipitacions abundants que en algunes zones podran descarregar fins a 100 litres per metre quadrat, segons AEMET.

Nou províncies del nord peninsular es troben avui en alerta roja per "risc extrem" de ratxes de vent molt fortes, que podrien arribar als 140 quilòmetres per hora, a causa del pas d'un front molt actiu associat a la profunda borrasca 'Ana', que serà especialment intensa les pròximes 24 hores.





L'agència ha emès un nou avís especial per alertar de les condicions climatològiques produïdes per la borrasca profunda que afectarà principalment a la meitat nord del país i Balears, i que passarà al nord del Cantàbric durant la tarda nit de diumenge endinsant a França el matí del dilluns.





Es tracta d'un front "molt actiu" que comportarà vents "forts" o molt "forts" de l'oest i sud-oest amb ratxes que poden superar els 90-100 quilòmetres per hora de forma generalitzada, de 110-120 quilòmetres per hora en àmplies zones de la meitat nord o fins i tot 130-140 quilòmetres per hora en zones muntanyoses de la meitat nord i Galícia.





Les precipitacions seran localment fortes o persistents sobretot al nord-oest de la Península i en zones muntanyoses (on podrien aconseguir-se o superar-se els 80-100 litres per metre quadrat) en tot l'episodi, especialment a Galícia. A les Balears i al litoral valencià i murcià plourà de manera més feble i dispersa.





Durant les primeres hores, s'espera que la cota de neu romangui alta, en zones d'alta muntanya, per baixar a les fases finals de l'episodi fins als 600 a 900 metres a la meitat nord del país.





Quant a l'onatge, afectarà a totes les zones costaneres del país excepte l'arxipèlag canari i anirà acompanyat de vents de força 7 a 8, ocasionalment 9. A les costes de Galícia i del Mar Cantàbric s'esperen onades de mar combinada de 5 a 7 metres; i en les costes d'Andalusia i Mediterrani les onades seran de 3 a 5 metres.





INCIDÈNCIES AL TRÀNSIT AERI





Els forts vents de la borrasca 'Ana' estan afectant el trànsit aeri del nord peninsular. Cinc tornats que tenien Vigo com a destinació han hagut de ser desviats mentre que cinc entre la ciutat gallega i Madrid han hagut de ser cancel·lats. Un altre tornats entre Sevilla i Bilbao també s'han vist afectats.





Segons han assenyalat fonts d'Aena a l'agència Efe, aquest matí s'ha desviat un vol xàrter des Alger que tenia previst aterrar a les 6.30 hores a Vigo i que l'ha fet Madrid; mentre que un altre que havia d'arribar a Vigo a les 7.55 hores ha tornat a la capital del país i s'ha cancel·lat la posterior sortida prevista d'aquest avió des de l'aeroport gallec.





Més tard, s'han desviat dues arribades més des de Madrid a l'aeroport de Santiago de Compostel·la, el que ha obligat a cancel·lar els recorreguts inversos previstos. També s'ha desviat un altre vol Lisboa-Vigo que ha aterrat a Porto. Un altre vol previst per a aquesta tarda entre Madrid i Vigo, amb posterior retorn des de la ciutat gallega, no ha arribat a sortir, el que ha sumat dues cancel·lacions més.





En total, entre sortides i arribades, avui hi havia programats 20 vols a l'aeroport de Vigo. Al costat d'això, aquest matí s'ha hagut de desviar un altre vol a Sevilla per la baixa visibilitat i s'han cancel·lat vols internacionals des de la ciutat andalusa a Londres i des de Bilbao a Istanbul per mal temps en els països de destinació.





Al costat d'això, s'han cancel·lat dues sortides i arribades a Londres des de Sevilla per la meteorologia adversa a la capital britànica i una altra sortida i una altra arribada des de Bilbao a Istanbul, també pel temps advers a la capital turca.





Des Aena destaquen que, excepte aquestes incidències, s'està operant amb normalitat.