Albiol aposta per un Govern que respecti el sentiment i la manera de pensar de tots

Xavier García Albiol aquest diumenge a l'Hospitalet de Llobregat





El candidat del PP a presidir la Generalitat, Xavier García Albiol, ha assegurat aquest diumenge que la majoria de catalans vol "donar un cop de porta a l'independentisme" i un Govern amb el PP que respecti el sentiment i la manera de pensar de tots.





En declaracions en visitar un mercat a l'Hospitalet de Llobregat amb el dirigent popular Javier Maroto, Albiol ha insistit en la importància de votar al PP perquè sigui un partit decisiu i fort al Parlament.





Considera "una necessitat gairebé vital que Catalunya pugui recuperar la democràcia i la normalitat institucional", i assegura que només s'aconseguirà amb el PP al capdavant decidint polítiques socials.





També ha demanat el vot a qui estigui orgullós de ser català de naixement o adopció però sobretot profundament orgullós d'Espanya: "Ens interessa que es puguin pagar les pensions cada mes, que els nostres fills puguin trobar una feina i el que el tingui que el pugui mantenir, i aquesta és la millor garantia que pot portar el PP ".





Per a ell, el 21-D hi ha dues opcions: seguir avançant com s'ha viscut a Catalunya en els últims anys amb "baralles, divisions" i conseqüències en l'econòmic, o el PP, per a un Govern que respecti les lleis i que permeti que els veïns s'expressin amb normalitat.





ELS VOTS ESCOMBRARIA I RIVERA





Albiol ha tornat a demanar respecte al líder de Cs, Albert Rivera, i no dir que els seus votants són escombraries: "No són escombraries, perquè els votants del PP són aquells que sempre, fins i tot abans que ell es posicionés en segons quin costat de la democràcia, el PP i els seus votants ja ho estaven defensant ".





"Demano d'una manera molt especial al líder de Cs que sigui respectuós amb els nostres votants, i que es dediqui a intentar convèncer aquells que s'han decantat per la independència, però que no vagi a provocar ni a insultar els que en un el futur probablement haurem de governar de manera conjunta ", ha reiterat.





NO HI HAURÀ CANVI SENSE ELS DIPUTATS DEL PP





Per a Albiol, la pitjor notícia que tindria el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, és que el PP tingués uns grans resultats i que fos decisiu, ja que, segons ell, a Catalunya no podrà existir un canvi de govern si no hi ha un PP al Parlament amb molts diputats.





"Som el partit més coherent, tenim experiència de govern a Espanya ia Catalunya. S'ha de lloar la convocatòria d'eleccions i l'haver cessat a Puigdemont i Junqueras amb l'aplicació del 155", ha afegit.





A més, ha defensat que el pluralisme de la societat catalana que es reflecteix en municipis com l'Hospitalet de Llobregat, i que, encara que el "independentisme s'ha cregut que els carrers eren seves, s'ha demostrat que no".





Pel que fa a l'enquesta publicada per 'La Vanguardia', ha afirmat que alguns sondejos comencen a assenyalar que l'independentisme està perdent majoria i que "és una gran notícia" per a tot català que aposti per la convivència.