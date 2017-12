Iceta proposa reconciliació davant de l'immobilisme i la confrontació de Cs i PP

Miquel Iceta i Pedro Sánchez aquest diumenge a Lleida





El candidat del PSC a les eleccions del 21-D, Miquel Iceta, ha contraposat aquest diumenge els més de cent anys d'experiència del socialisme amb la curta trajectòria d'altres partits no independentistes, com Cs: "Volem fer un experiment o preferim la experiència?".





Ho ha dit davant de més de 600 persones en un míting al Teatre de l'Escorxador de Lleida, en el qual també ha participat el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez; l'alcalde, Àngel Ros, i el 'número 1' per Lleida, Òscar Ordeig.





Iceta ha afirmat que el PSC comparteix amb Cs i PP el rebuig a la independència, però amb models absolutament diferents: els socialistes són el canvi segur i la reconciliació, mentre Cs i PP proposen immobilisme i més confrontació, diu.





"Hem de substituir un nacionalisme excloent per un altre? ¿Un embolic per un altre? ¿Tornar? ¿Volem un canvi que sumi o que resti? ¿Més autogovern o menys? ¿Més finançament o menys? ¿Volem fer un experiment o preferim l'experiència?", s'ha preguntat.





Iceta ha demanat "no canviar un monòleg --de l'independentisme-- per un altre" --el de l'immobilisme de Cs i PP-, i s'ha erigit com l'única solució al problema des de la reconciliació, el diàleg i el pacte.





L'AJUDA EUROPEA A AGRICULTORS I RAMADERS





Aprofitant la seva visita a Lleida, també ha alertat que l'independentisme posa en risc les ajudes europees que reben els agricultors i ramaders.





"--Els independentistes-- diuen que volen anar-se'n d'Europa. ¿No saben que molts agricultors i ramaders reben ajuda?", S'ha preguntat Iceta, davant d'un auditori ple que ha obligat a habilitar una sala annexa per a assistents.





El dirigent socialista ha repetit el seu ja famós rodolí de campanya electoral 'Si el finançament vols millorar, a Iceta has de votar', ja que, segons defensa, és l'únic que advoca per un millor finançament, després que els independentistes hagin renunciat a això i que Cs i PP no apostin per aquesta via.





Iceta s'ha compromès a treballar perquè Catalunya recuperi l'estabilitat política i econòmica, i puguin tornar les més de 3.000 empreses que han traslladat la seva seu social o fiscal pel procés sobiranista, inclosa Lleida.net: "Això no pot ser".





"La inestabilitat ha espantat a la gent i als negocis, i s'ha fet un enorme dany a l'economia", el que repercuteix en els recursos de què disposa la Generalitat i, per tant, també a la inversió en polítiques socials, ha lamentat.





NO A QUATRE ANYS MÉS DE EMBOLICS





Iceta rebutja "quatre anys més d'embolics, crònica judicial, 155 ni merders" perquè Catalunya ha perdut ja massa oportunitats i ha arribat el moment de canviar el rumb, segons ell.





"Volem recuperar el respecte a les idees diferents, la llei i les institucions, perquè, si respectem, serem respectats" i els catalans podran tenir un major pes en la política espanyola i europea, ha defensat.





EL MAMBO DELS ANTICAPITALISTES





Iceta també ha demanat als catalans que "passin comptes dels dos últims anys" i no premiïn el mal que els independentistes han fet a l'economia ia la societat catalana.





De JuntsxCat i ERC ha destacat que governen al so de la CUP i ha dit que ell en cap cas ballarà "el mambo" dels anticapitalistes ni farà president a cap candidat independentista.





"El mambo de la CUP acaba amb la furgoneta pel barranc, i nosaltres volem la furgoneta per fer repartiment", ha ironitzat en al·lusió al vídeo dels 'cupaires' que apel·la a la destrucció de l'autonomisme tirant una furgoneta per un barranc.





EL McGIVER DE LA POLÍTICA CATALANA





I ha demanat: "Cosir ferides, recuperar amistats i recuperar el respecte, el somriure, l'encaix de mans i el respecte al diferent: ens fotografiarem amb qui ens doni la gana i parlarem amb qui ens doni la gana. Només faltaria".





A Iceta se li denomina col·loquialment com el lampista o el fuster de la política catalana per la seva capacitat per arreglar les coses i, en aquest sentit, ha fet broma: "Si m'he de convertir en el McGiver de la política catalana, ho faré".





ELOGIS A PEDRO SÁNCHEZ





El dirigent socialista ha comparat l'Espanya del segle XXI que, al seu parer, encarna Pedro Sánchez, i la del "segle XIX" que representa el president Mariano Rajoy, segons ell.





"Que diferent hauria estat tot" amb Pedro Sánchez al capdavant del Govern espanyol !, ha clamat Iceta, que ha lamentat que Podem no facilités que el líder del PSOE accedís a la presidència del Govern.





I ha fet broma: "Estava convençut que anaves a arribar a president abans que jo, però crec que et vaig a avançar".





MENYS PARLAR DE PATRIOTISME I MÉS AJUDES





Òscar Ordeig ha exalçat Iceta com l'únic capaç de solucionar la situació, ha dit que encarna el vot útil pel canvi i ha qualificat de despotisme que els independentistes consideren patriotisme: "Que se'n vagin a casa. Menys parlar de patriotisme i més ajudes i diners per a la nostra terra i famílies".





També ha criticat que "mai un Govern havia abandonat i castigat tant a Lleida i el Pirineu, ni havia incomplert tantes coses amb les institucions de l'Aran".