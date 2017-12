ERC recull el repte de la CUP i aposta per la via unilateral cap a la independència

Els candidats d'ERC aquest diumenge a Badalona





El nombre 15 d'ERC a les eleccions catalanes i portaveu de Demòcrates, Toni Castellà, ha defensat aquest diumenge reprendre "la via unilateral" a la independència si guanya l'independentisme però el Govern central persisteix en no negociar amb la Generalitat el procés sobiranista.





En un míting a la plaça Font i Cussó de Badalona davant més de 300 persones, ha recollit així el guant de la CUP, que li va proposar reprendre aquesta via: "Diguem-ho clar: si el dia després, havent guanyat les forces lleials a la República , el Govern no accepta la negociació, recuperem la via unilateral. Vosaltres --la CUP-- i nosaltres ".





L'aposta de Castellà contrasta amb el programa electoral d'ERC per a aquestes eleccions, on no s'esmenta aquesta via unilateral i es defensa que, en cas de guanyar els comicis, els republicans proposaran al Govern central i les institucions europees una negociació bilateral per aconseguir "la plena independència".





Castellà, diputat de JxSí en la passada legislatura, ha defensat l'orgull de declarar la República al Parlament tot i que després no es va poder implementar, i ha defensat fer-ho després de les eleccions: "Amunt els mur de la democràcia. Lluitem per la llibertat i fem efectiva la República".





En referència als empresonats, alguns dels quals segueixen a la presó, ha lloat "als valents que es van quedar acceptant la conseqüències", i ha assegurat que no descansarà fins a aconseguir que surtin de la presó i tornin a casa.





Ha afirmat que, després de les eleccions, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras seran "el president i el vicepresident legítims de la República", però ha reiterat que difícilment podran prendre possessió de l'acta i, per tant, s'haurà de formar un Govern executiu.





HO FAREM SENSE DEMANAR PERMÍS





La número 2 per Barcelona i número 2 d'ERC, Marta Rovira, ha defensat el procés sobiranista per millorar socialment Catalunya i, tot i no esmentar explícitament la via unilateral, sí que ha conclòs: "I ho farem sense demanar permís".





Rovira ha centrat la major part de la seva intervenció a criticar la candidata de Cs, Inés Arrimadas, que "no pot ser la presidenta de tots els catalans", un comentari que arriba després de l'auge que les enquestes detecten per al partit taronja.





La també secretària general d'ERC ha enumerat els que per a ella són els defectes de Cs: posar en dubte "els grans consensos" de Catalunya com la immersió lingüística de l'escola catalana, el sistema de mitjans de comunicació públics i els Mossos d'Esquadra .





A més, ha criticat el suport que Cs brinda al PP al Congrés, ja que ERC ho considera el partit més corrupte d'Europa; i també li ha retret que proposés condecorar els agents que van participar en el dispositiu policial de l'1-O: "És impossible que s'erigeixi com a presidenta si vol condecorar aquells que cridaven 'A per ells".





Rovira ha conclòs que el projecte de Cs es basa en "mentides" i que és un dels partits que, al costat del PP i al PSOE, han avalat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per intervenir l'autonomia catalana.





RUBEN WAGENSBERG CRITICA ALBIOL





El número 9 de la llista, l'independent i activista a favor dels refugiats Ruben Wagensberg, ha criticat el candidat del PP, Xavier García Albiol, per la seva etapa com a alcalde de Badalona, i ha reivindicat "netejar el racisme, la ultradreta més rància i la xenofòbia del PP ".





També ha defensat a ERC "com l'única formació preparada i en condicions per governar el país des de l'esquerra" i ha assegurat que l'independentisme és fonamentalment un projecte social per millorar la vida dels ciutadans.





La número 10, la independent d'origen marroquí Najat Driouech, ha lloat l'aposta d'ERC per portar-la a la llista, criticant que la resta de partit no aposten per la diversitat de manera efectiva: "Hi ha molts partits que posen noms no considerats catalans en el lloc 50 o 60. ERC els té al número 10".